Kielce-Telekom Veszprém 31-27 (18-12)

Hala Legionow Kielce, 4200 néző. V.: Lah, Sok (szlovénok).

Kielce: Wolf – Moryto 3 (1), Olejniczak, KOROLJOK, Gebela 2, Nahi 3, Karacic 2. Csere: Kornecki, Blazejewski (kapus), A. DUJSHEBAJEV 6, TOURNAT 4, Naranjo 2, Kounkoud, D. Dujshebajev 3, SICKO 6, Wiaderny. Edző: Talant Dujsebajev.

Telekom Veszprém: Corrales – Gasper Marguc 4 (3), REMILI 7, El-Dera, Pesmalbek 2, Lauge 3, Strlek 3. Csere: Cupara (kapus), A. Nilsson 3 (2), Sipos A., Elisson, MAHÉ 5. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/5.

A két csapat múlt heti összecsapásán a Kielce jobban startolt, azonban a végén Lauge távoli góljával mentettek döntetlenre a bakonyiak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első körében.

A találkozó jól indult, a 2. percben Margucot lökték el ziccer közben, a hetest Nilsson pattintotta a bal felsőbe, 0-1. A válasszal nem maradt adós a hazai csapat, és Gabalal talált Corrales kapujába, 1-1. A következő percekben akadozott a veszprémi támadójáték, Corrales egy ideig tartotta a frontot hátul (egymás utáni három védéssel), de hamar kétgólos előnybe került a lengyel együttes, 3-1. A 9. percben a volt kielcei játékos, Remili harcolt ki hétméterest, amit Nilsson a jobb alsóba lőtt, 3-2. Nehezen talált rést a hazai védelmen a veszprémi csapat. Momir Ilics időkéréssel próbálta orvosolni együttese játékát. A folytatásban sem vett vissza a Kielce, és taktikailag is jobbnak bizonyult ellenfelénél. A 16. perctől Remili került paprikás hangulatba, és három percen belül háromszor is betalált, 9-7. A lengyelek mestere, Talant Dujsebajev a francia találata után összeveszett Wolffal, és helyére inkább Korneczkit küldte be. A hazaiak elképesztő formában játszottak, és tanácstalannak tűntek a veszprémi játékosok, akik sok egyéni hibát követtek el. Az első játékrész vége felé közeledve Mahé próbálta meg előrevinni a csapatot gyors találataival, de mindig érkezett rá válasz. 25. perc: 13-10. Az utolsó percekben is a Kielcének jött ki jobban a lépés, és D. Dujsebajev sem kegyelmezett. Pihenőre 18-12-es részeredménnyel mehettek a játékosok.

A második játékrészben ismét jól rajtolt a Veszprém, Corrales védése után előbb Pesmalbek, majd Mahé talált be, 18-14. A másik oldalon gyorsan rendbe szedte magát Dujsebajev együttese, és Nahi kétszer is eredményes volt. 40. perc: 20-15. Ilics tanítványai megpróbáltak felzárkózni, de a lengyel védelem és támadás is mintaszerűen működött. A 48. percben D. Dujsebajev talált kétszer a veszprémi hálóba Remili két gyenge próbálkozása között, 27-19. A hátralévő időben már nem volt reális esélyük ledolgozni a hátrányt a bakonyiaknak a jól záró lengyelekkel szemben, akik így is visszavettek a tempóból, és könnyed négygólos sikert arattak. Továbbjutott a Kielce 60-56-os gólkülönbséggel.