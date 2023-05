Csütörtökön kezdődik a Telekom Veszprém és a lengyel Kielce párharca, amelynek a tétje a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőbe kerülés. A két együttes versengése most már komoly múltra tekint vissza, és ezúttal is számos érdekesség kíséri.

Ugorjunk vissza szűk egy esztendőt az időben! Ekkor találkozott legutóbb a Veszprém és a Kielce, a BL-elődöntőben a lengyelek 37-35-ös sikert arattak. A folytatásban a magyarok a bronzmeccset, a lengyelek a finálét bukták el, egyaránt hatalmas csatában. Azóta sok minden történt a kielceiekkel, akiknek továbbra is rendkívül erős a csapatuk, ám idény közben komoly pénzügyi gondok merültek fel, a társaság a szétesés határára került. Talant Dusebajev edzőt és vele több meghatározó játékost a Szegeddel hoztak hírbe, hónapokig cikkeztek erről, de végül nem lett semmi az ügyletből, és úgy tűnik, az anyagi problémák is megoldódtak Kielcében.

Egyik klasszisán viszont túladott a lengyel klub, ki ne tudná, az olimpiai és világbajnok Nedim Remili Veszprémbe tett át a székhelyét. A 27 éves francia jobbátlövő a BL csoportkörében még nem, de az egyenes kieséses szakaszban már pályára léphetett a bakonyiak színeiben, és azonnal látszott, komoly erősítést jelent a társaságnak, amelyen a szegedieken túllépve jutott negyeddöntőbe.

A kielciek a nehézségek ellenére második helyen végeztek BL-csoportjukban, így nem kellett nyolcaddöntőt játszaniuk. A Dusebajev-csapat 11 siker mellett Kielben kapott ki, illetve oda-vissza a Barcelonával szemben maradt alul.

A bakonyiak gépezete jobban döcögött ebben a szakaszban: 8 siker és két döntetlen mellett négyszer kikaptak Momir Ilicsék, így csak a harmadik helyet szerezték meg az A jelű nyolcasban. A folytatásban viszont könnyedén ejtették ki a Szegedet, és kerültek negyeddöntőbe a legrangosabb nemzetközi kupában.

Mind a két együttes a bajnoki címért harcol hazájában, mondhatni hagyományosan a Szegeddel, illetve a Plockkal versengve.

Visszatérve Remilire, a párharc egyik leginkább várt eleme az, hogy miként teljesít a francia korábbi társai ellen. Az átlövő klubja honlapján megjelent interjúban elmondta, neki is érdekes ez a szituáció és tisztában van vele, hogy a Kielce a végsőkig fog küzdeni. A Dusebajev-legénység egyik legfontosabb erénye a magas fokú szervezettség, amely komoly taktikai repertoárral párosul. Ezen erősségekről Remili nyilván sokat tud és képes is átadni tapasztalatait új társainak. A francia szerepe tehát kettős: játékban és taktikailag is sokat segíthet a Veszprémnek.

A párosítás további érdekessége, hogy a bakonyiak kilenc siker mellett csupán öt alkalommal maradtak alul eddig lengyel riválisukkal szemben, a közelmúlt viszont rendkívül szoros versenyfutást mutat. A legutóbbi négy meccsen 2-2-re állnak a felek. A BL elődöntőjében kétszer találkoztak a csapatok, a már említett tavalyi vereség mellett 2019-ben a Telekom bizonyult jobbnak. Az eddigi legfontosabb összecsapást, a sorozat 2016-os döntőjét – mindenki emlékszik, milyen körülmények között – a Kielce nyerte meg.

A BL előző idényének csoportkörében a Kielce három góllal győzött hazai pályán, a Telekom kettővel verte meg a lengyeleket a Veszprém Arénában. Most is hasonlóan kiélezett csata várható.

Az első felvonás csütörtökön 18.45-kor kezdődik Veszprémben, a visszavágó egy héttel később lesz.