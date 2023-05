Telekom Veszprém-Kielce 29-29 (13-16)

Veszprém Aréna, 5221 néző. V.: Marin, Serradilla (spanyolok). Telekom Veszprém: CORRALES – Gasper Marguc 4 (1), REMILI 5, Pesmalbek 1, EL-DERA 6, Lauge 3, STRLEK 5. Csere: Cupara (kapus), Ligetvári, MAHÉ 4 (3), Nilsson, Sipos, Ilic Z. 1, Vajlupau. Edző: Momir Ilics. Kielce: WOLFF – A. DUJSHEBAEV 6, Kounkoud 1, Karaljov 2, Gebala, Nahi 3, Karacic 1. Csere: Kornecki (kapus), SICKO 4, MORYTO 5 (4), TOURNAT 4, D. Dujshebaev 3, Olejniczak. Edző: Talant Dujsebajev.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 4/4.

Az év egyik legfontosabb meccsére készült a Telekom Veszprém, amelynek a Kielcével kell megküzdenie a négyes döntőbe jutásért a Bajnokok Ligájában. Az előjelek rendkívül szoros csatát ígértek, és a felek közös múltja is erre utalt. Izgalmas volt Nedim Remili személye, a francia klasszis néhány hónapja a lengyelektől igazolt a bakonyi megyeszékhelyre, ahol nyilvánvalóan sokat vártak tőle.

A hazaiaknál egyedül Omar Jahja hiányzott sérülés miatt, illetve Dragan Pesmalbek fején éktelenkedett egy jókora kötés, ettől függetlenül a beállós jól láthatóan harcra készen állt.

A lengyel szurkolók hamar elkezdték a „bemelegítést”, remek hangulatban énekeltek, ami egészen addig hallatszott, amíg a veszprémiek rá nem zúdítottak. A hazai szurkolók egy fantasztikus, egész szektort lefedő molinóval is készültek, azt üzenve, hogy a végsőkig támogatják kedvenceiket.

Kellett is a támogatás, mert Wolff-parádéval indult a meccs, a német kapus bravúrokat mutatott be, csapata pedig gyorsan meglépett 3-0-ra. Sicko vágta be a negyediket, majd Remili törte meg a rossz bakonyi sorozatot, 5. perc: 1-4. Nem mondhatni, hogy beindultak a hazaiak, de Gebala kiállítását követően sikerült két gólra faragni a hátrányt, 4-6.

Frissebben kezdett a Kielce, a Veszprém kicsit lassúnak tűnt, de Corrales is bemutatott két védést, amelyeket követően megnyílt a lehetőség a felzárkózásra. El-Dera 6-7-re alakította az állást, ám az egyenlítés váratott magára. Wolff kivédte Marguc büntetőjét, majd Nilsson ziccerét is fogta. Hibáztak persze a lengyelek is, annak is köszönhetően, hogy a bakonyi védekezés szigorúbbá vált.

Remili, majd Strlek egyenlíthetett volna, ám ismét Wolff jelentette a labda végállomását, a másik oldalon Corrales is felvette az üzemi hőfokot, ám a spanyol kapus védéseit a társak nem tudták megfelelően kiaknázni, 20. perc: 9-11.

Kőkemény volt a csata a pályán, Ilic Zoran találatával a hazaiak ismét közel kerültek ahhoz, hogy utolérjék riválisukat (11-12), Daniel Dujshebaev válaszolt.

Mahé szépített büntetőből, kétszer is, de ez nem volt elég. Nem jött be az emberelőnyös figura a végén a Veszprémnek, amely Daniel Dujshebaev üres kapus gólját követően ismét három gólos hátrányba került, 13-16.

A második játékrészt igyekezett jobban kezdeni a Telekom, mint az elsőt, ez sikerült is, Mahé és Strlek talált be, emellett a védekezés is jól működött. Újabb esély kínálkozott az egyenlítésre, ezzel azonban Strlek és Lauge sem tudott élni. Hiába védett remekül ekkor Corrales, Moryto hetesét nem tudta fogni, 15-17.

Mahé mellé durrantotta a büntetőt, pedig Kounkoud kiállítása miatt ekkor emberelőnyben kézilabdáztak a bakonyiak.

Úgy tűnt, átok ül az Ilics-csapaton, amely a jó védekezés mellett támadásban rendre hibázott, így képtelen volt kiegyenlíteni. Egészen a 40. percig, ekkor Marguc hetese után talált utat a labda Wolff kapujába, 18-18. Felpörögtek az események, hatalmas birkózás ment azon, hogy ki tudja átvenni a kezdeményezést. A Kielce mozdult el a holtpontról először, Lauge egyenlített, majd sokadik próbálkozásra sikerült átvennie a vezetést a Telekomnak, először a meccsen, 46. perc: 21-20. Kétszer is eladták a labdát a lengyelek és máris 23-20 állt az eredményjelzőn.

Gyorsan válaszoltak a vendégek, 23-22, Lauge ráadásul két perces büntetést kapott, miután fejbe lőtte Wolffot. Most a Kielce üldözte a Veszprémet, 50. perc: 24-23.

Sicko egyenlített, Ilics időt kért, Stlerk volt eredményes a bal szélről a folytatásban. Tournat egyenlített, pedig működött a hazai védekezés, de a francia leleményes és szerencsés volt, 25-25.