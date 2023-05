Három kör van hátra a bajnoki alapszakaszból, az aranyéremért természetesen idén is a Veszprém és a Szeged küzd majd meg, a bajnoki bronzérem sorsa azonban még nem dőlt el. A Tatabánya áll jelenleg a harmadik helyen 33 ponttal, a negyedik a Ferencváros 31 egységgel. Az ötödik balatonfürediek (27 pont) szombaton, 19 órai kezdettel a Tatabányát fogadják. A BKSE a folytatásban a Dabassal és a Ferencvárossal játszik, egy jó hajrával akár még előre is léphet, ugyanakkor védenie is kell pozícióját, a Csurgóval szemben két pont az előnyük a füredieknek.

A Tatabánya elleni bajnoki mindig presztízsmeccset jelent, nemcsak a helyezések miatt, több kézilabdázó is megfordult mindkét alakulatban, a vendégek vezetőedzője, Tombor Csaba pedig anno a BKSE játékosa is volt.

A Balaton-partiaknál továbbra is akadnak hiányzók a kulcsemberek közül, ugyanakkor a csapat bizonyosan szeretne bizonyítani, a legutóbb ugyanis váratlan és fájó vereséget szenvedett, a bennmaradásért harcoló Ceglédtől kapott ki 32-24-re.