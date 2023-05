KK Ajka-Vecsés SE 27-27 (16-14)

Ajka, 150 néző. V.: Dulai, Pisák. KK Ajka: Oláh, Baracskai (kapusok), Jávor 7, Tóth 5, Gyene 3, Nagy 1, John 3, Dobos 2 (1), Breuer 3, Forgács, Ernei 2, Zsáki, Buri, Bonyhádi 1. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4.

A nyolcadik percig felváltva vezettek a csapatok, majd 7-8 után három ajkai gólra nem érkezett válasz, amikor is a vendégek edzője időt kért (10-8). A pillanatnyi szünet után egyenlítettek a vecsésiek, de az ajkaiak Jávor góljainak köszönhetően három góllal megléptek (14-11). A félidő vége előtt a vendégek egy gólra felzárkóztak, de a dudaszó előtt Nagy góljával alakult ki a 16-14-es állás. A térfélcserét követően állandósította 2-3 gólos előnyét a KK Ajka, sőt a harminchetedik percben már 21-17-et mutatott a tábla. Ekkor ismét időt kért a Vecsés edzője, ami után kiegyenlítették az eredményt, majd a játékrész közepén átvették a vezetést (23-24). A nagy akarattal küzdő ajkaiak Oláh nagyszerű védéseinek is köszönhetően újra megfordították az állást (25-24). Az utolsó öt perc rendkívüli izgalmakat hozott, először a vecsésiek szereztek a vezetést, majd az ajkaiaknál volt az előny, sőt 27-27 után mindkét fél megnyerhette volna a találkozót, de végül is maradt a pontosztozkodás.

BFKA-Veszprém–Békés 25-26 (16-11)

Veszprém, 250 néző. V.: Marosi, Pap. BFKA-Veszprém: Mikler, Tóth M., Reidmar (kapusok), Jajic 2, Czabula 6 (5), Szabó 4, Almásy 2, Janowszky 1, Varga, Tóth I. 2, Pintér 4, Végh 1, Bőti 1, Majczán, Balogh 1, Horváth 1. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 16, ill. 12 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1.

Jobban kapta el a rajtot a házigazda Veszprém. A 7. percben 4-1-et szerepelt az eredményjelzőn. A játékrész feléig kitartott a lendület, majd a békésiek elkezdték ledolgozni a hátrányukat, a 19. minutumban pedig egalizáltak (9-9). Az első félidő hajrájában összeszedte magát Dinko Dankovic együttese, és újra magabiztos előnnyel játszhatott. Pihenő után igazi küzdelem folyt a pályán, és a 44. percben magához ragadta a vezetést a vendég gárda (19-20). Később felváltva vezettek a csapatok, és az utolsó másodpercekben Haszilló Gergő révén a Békés jutott előnyhöz, amire nem tudott válaszolni a házigazda.

Tatai AC-BFKA-Balatonfüred 29-24 (17-12)

Tata, 110 néző. V.: Győr, Hadas. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács 2 (1), Fadhle 1, Mellák 2, Klucsik 1, Török-Vida, Hermann H. 5 (2), Boldoczki, Orbán, Tősér, Tóth 5, Határ 1, Jánosi 7. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3.

A találkozó elején fej fej mellett haladtak a felek, majd a 20. minutumban rákapcsoltak a tataiak (12-8). Az első játékrész vége felé ugyan kétszer is felzárkóztak a Balaton-partiak két gólra, azonban a házigazda mindig tudott válaszolni. Félidőben 17-12 volt az állás. Szünetet követően a hazaiak jöttek ki jobb állapotban a pályára, és a 36. percre kilencre növelték az előnyüket (23-14). A folytatásban a Tata okosan őrizte előnyét, és nem engedte, hogy a fürediek ledolgozzák a hátrányukat.

A bajnokság állása: 1. Eger 49 pont, ...4. BFKA-Veszprém 39, ...13. KK Ajka 17, ...16. BFKA-Balatonfüred 13.