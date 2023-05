Fejér-B.Á.L. Veszprém–HSA NEKA 31-27 (15-13)

Veszprém, 800 néző. Vezette: Bíró, Kiss.

Veszprém: MIKLÓS – Szmetán P. 3, PRESZTER 4, Bugyáki, Ludmán 2, Szrnka 3, HÁRI 5. Csere: Vetési 2, ÉLES B. 5, GÁL 7, Fercsik. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

NEKA: Deményi – KRAKOVSZKI ZS. 6, Dely, SZTRAKA 6, Karai 1, Ács, Sisa. Csere: Palasics (kapus), Papp 3, KRAKOVSZKI B. 4 (1), Kovács T. 3, Temesvári 1, Szilágyi 1, Kathi 1, Dobi, Draskovics 1. Edző: Sótonyi László.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 1/0, ill. 2/1.

A veszprémiek eddig még nem nyertek a balatonbogláriak ellen az élvonalban, most nem főként ezért akartak javítani a mérlegen, hanem hogy sikerükkel elmozduljanak a 13. helyről, és két derbivel a kézilabda-bajnokság vége előtt a saját kezükbe vegyék a sorsukat. A vendégek az elején jobban használták ki a lehetőségeiket (1-3), aztán a tartalékos hazaiak 3-4 után elkezdték levetkőzni a kezdeti görcsösségüket, és – egy kínai, illetve egy üres kapus góllal, Miklós bravúrjainak is köszönhetően – átvették az irányítást (7-4). Az ellenfél tízperces gólcsendet tartott, majd a bírók nagylelkűségének is betudhatóan hármas emberelőnybe kerültek, és egalizálták az állást (8-8). Ám egyenlő létszámban újra összeállt az Éles-sereg védekezése, elöl pedig figyelmesen szőtték az akcióikat (14-10). Sótonyi mester időt is kért, és az izgalmas játékrész vége a csapatának jött ki jobban.

A hazaiak a fordulás után is tartották két-három gólos előnyüket, minden erejükkel kapaszkodtak az utolsó szalmaszálba (18-15). Később Szmetán kapott piros lapot, ám a szabálytalansága után Miklós büntetőt védett, ami szárnyakat adott az övéinek. Hári és Gál egymást múlta felül az alakításaival, de Preszter is remekül értékesítette a helyzeteit (24-20). A közönség még hangosabban biztatta a kedvenceit, akik fáradva is mozgósították az energiatartalékaikat (26-21). Kellett is, mert a hajrában megint heroikus csata zajlott a küzdőtéren (27-25). A bakonyiak a végén is mentek előre becsülettel, így magukból mindent kiadva – a ceglédiek vereségével – közel kerültek ahhoz, hogy meghosszabbítsák az élvonalbeli tagságukat.

Danyi Gábor: Sok volt a hiányzónk, ám a motivációnkkal felülkerekedtünk az ellenfelünkön. Miközben akadtak a sorainkban kiváló egyéni teljesítmények, amikor kellett, higgadtak és türelmesek tudtunk maradni.

Sótonyi László: Megérdemelten nyertek a veszprémiek, akik számára rendkívül fontos volt ez az összecsapás.