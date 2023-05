Gál Dominikék a HSA NEKA ellen életben tartották az első osztályú reményeiket, az évad utolsó hazai derbijén 31-27-re győzték le a Balaton-partiakat – akiket először múltak felül az élvonalban. Emellett kapóra jött nekik, hogy a nagy riválisuk, a HÉP Cegléd kikapott, így két fordulóval a bajnokság vége előtt elmozdultak a 13. helyről, és már nem állnak kieső pozícióban. – Minden energiatartalékunkat mozgósítva nyertünk, közel kerültünk ahhoz, hogy meghosszabbítsuk a ligabeli tagságunkat, de nem dőlhetünk hátra a képzeletbeli karosszékünkben, már csak azért sem, mert a pontvadászatban nemrég is születtek furcsa eredmények – húzta alá Éles József klubtulajdonos.

A nyolcpontos ceglédiek ezúttal a bronzéremért harcoló FTC-t fogadják (vagyis kevés sanszuk van a sikerre), míg a tízpontos bakonyiak Budaörsre utaznak. Az eddig egy diadalt számláló hazaiak már kiestek, ettől függetlenül nem vehetők fél vállról. – Év végén is nehezen győztük le őket a Március 15. utcai teremben, akkor főként hátul akadtak gondjaink – mondta Éles József. Lehet, hogy a csapata most sem tündököl, de ha megfelelő hozzáállást tanúsítanak, tartalékosan is igazolhatják a tudásbeli fölényüket.

– Szó sincs arról, hogy már túl lennénk a nehezén, nem szabad arra apellálnunk, hogy a ceglédiek már nem szereznek pontot. Nehéz csatára számítunk, de szeretnénk a szebbik arcunkat mutatni – tüzelték egymást a hétközi edzésen a veszprémi sportolók, akik megígérték: úgy fognak pénteken felkelni, hogy a Farkasok ellen a legjobbat akarják kihozni magukból.