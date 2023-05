Miután a veszprémiek múlt héten kikaptak Tatabányán, visszacsúsztak a tabella 13., kieső helyére, de azóta is teszik tovább a dolgukat, mert a hátralévő három fordulóban még meghosszabbíthatják az élvonalbeli tagságukat. A hozzájuk hasonlóan a kiesés elkerüléséért harcoló HÉP-Ceglédnek szintén nyolc pontja van (az egymás elleni összevetésben viszont jobban állnak), ők ezúttal a kilencedik dabasiakat fogadják, aztán két olyan kézilabdabajnoki vár rájuk (FTC, Telekom Veszprém), ahol aligha terem számukra babér.

A mieink először a nyolcadik helyen álló balatonbogláriakat látják vendégül, akik év végén 31-30-ra győzték le őket (utána utaznak a sereghajtó Budai Farkasok-Rév Grouphoz és a hatodik Csurgói KK-hoz). Azon mérkőzés első negyedórája álomszerűen alakult Stranigg Jánoséknak, aztán leblokkoltak, húsz perc alatt csupán négy gólra voltak jók – az egyoldalú derbiből egy ki-ki párharcot „kerekítettek”.

A bakonyiak akkor legalább egy pontot megérdemeltek volna, de most nem ezért akarnak nyerni, hanem hogy legyen esélyük benn maradni az első osztályban. A két kispadról Éles József és Sótonyi László dirigál majd, de a 60 percet nem lehet a hajdani harcostársak csatájának nevezni. A hazaiak a hosszú szezon végére fizikailag és mentálisan is elfáradtak, ám most minden energiájukat mozgósítaniuk kell, hogy jó eredményt érjenek el. Nincs mire tartalékolniuk, mindent bele kell adniuk, a soraikból senki sem lehet fáradt, lévén, van sanszuk a diadalra. Pozitív élményekkel zárnák az idényt, így az előttünk álló találkozót úgy hoznák le, hogy a lefújáskor büszkék lehessenek magukra.