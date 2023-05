A Szentantalfa NVSE és a Balatonfüredi USC is öt-öt, a Pápai Perutz FC pedig négy gólig jutott az idény utolsó mérkőzésén.



Ajka Kristály SE–Tihanyi FC 2-0 (2-0)

Ajka. V.: Karsai R. Gólszerzők: Adorján, Bakó.

A 21. percben Adorján egy remek akciót követően lépett ki, majd helyezett a kapu jobb sarkába, 1-0. Az első játékrészben egy vendég helyzet akadt, ekkor Tóth védett bravúrral. A 41. percben Bakó közel 35 méterről emelt a kapuba, ezzel megduplázta csapata előnyét, 2-0. A második félidőben is dominált a Kristály, de újabb találat nem született. Jók: Tóth, Bakó, Lajtos, Adorján, Kungl.

Tudósított: Havasfalvi Lajos.

Szentantalfa NVSE–Péti MTE 5-2 (3-0)

Szentantalfa, 180 néző. V.: Nedvesi R. Gólszerzők: Csillag, Molnár, Nagy, Burgyán, Dombi, ill. Tar, Gyurcsek.

Határozottabban, frissebben kezdte a meccset a Pét, mely a félidő első 20 percében több helyzetet is elpuskázott a jó iramú, színvonalas meccsen. Kisebb szerkezetváltást követően magára talált a hazai csapat, mely formás akciók végén és némi szerencsével négy perc alatt három gólos előnyre tett szert a félidő végén. A második félidő az elsőhöz hasonlóan kezdődött, azzal a különbséggel, hogy két gyors vendég gólt láthattak a nézők. A kiélezett helyzet ellenére továbbra is élvezetes, sportszerű és színvonalas mérkőzés zajlott, egészen a negyedik hazai gólig. Az ekkori kettős kiállítás megpecsételte a vendégek sorsát, akik annak ellenére is sportszerűen és emelt fővel küzdöttek. Az élete első felnőtt bajnoki mérkőzésén pályára lépő Dombi a második labdaérintésből szerzett gólja a 82. percben pontot tett a meccs végére.

Jók: mindenki, ill. Varga Zs.

Tudósított: Oláh Gergely.

Balatonfüredi USC–Devecser SE 5-3 (3-0)

Balatonfüred. V.: Ákos D. Gólszerzők: Koltai 2, Schőnig 2, Radács, ill. Sáringer 2, Szabó.

A záró forduló különösebb tét nélküli mérkőzésén jó iramú, kemény, de sportszerű játékkal szórakoztatta a két csapat a szurkolókat. Az első játékrészben a füredi fiatalok lefocizták a rutinosabb ellenfelét, és három gólos előnyre tettek szert. Fordulás után három perc leforgása alatt két szép gólt lőttek a vendégek, és felzárkóztak. A 72. percben Schőnig talált a kapuba és kettőre nőtt a füredi előny. A hosszabbításban sem lankadt az iram, és 1-1 gólt lőttek a csapatok. Jók: Az egész Balatonfüred, ill. Szabó D., Paksai, Sáringer, Sipos. Tudósított: Burka Tibor.

Balatonalmádi SE–FC Zirc 2-0 (0-0)

Balatonalmádi. V.: Győry P. Gólszerzők: Jánó, Hoffer.

Kitűnően előkészített pályán az első félidőben kiegyenlített játék folyt, a kapuk nem igazán kerültek veszélybe. Szünet után hamar vezetést szereztek a hazaiak, amit a találkozó végén megdupláztak. Jók: mindenki, ill. Hornyacsek, Witman, Stupián.

Tudósított: Jandrasics Gábor.

Sümeg VSE–Pápai Perutz FC 2-4 (0-1)

Sümeg. V.: Bódi A. Gólszerzők: Szakonyi, Görhes, ill. Kovács (öngól), Cser, Varga, Nagy.

A 7. percben Cser pontrúgásból előnyt szerzett a vendégeknek, akik a mezőnyben többet birtokolták a labdát, azonban a hazaiak jó taktikája nem engedte, hogy kapura veszélyesek tudjanak lenni. Az 51.percben egy szerencsétlen öngóllal tovább növelték előnyüket a vendégek. A hazaiak kontrákból szép egyéni teljesítményekkel az 53. percben Szakonyi, majd 54. percben Görhes Tamás találatával egalizáltak. A 88. percben Varga, a 90. percben Nagy találatával a vendégek begyűjtötték a három pontot. Jók: Márkus Márk, Szakonyi Stephan, Görhes Tamás, illetve Nagy Krisztián, Varga Bence.

Tudósított: Fazekas László.

Magyarpolány SE–Gyulafirátót SE 1-3 (0-0)

Magyarpolány. V.: Magyar Á. Gólszerzők: Hardi, ill. Farkas 2, Szelényi.

Várpalotai BSK–Fűzfői AK 2-0 (1-0)

Várpalota. V.: Nagy J. Gólszerzők: Reznyák, Magda.

A bajnokság végeredménye: 1. Úrkút SK 76 pont, 2. Pápai Perutz FC 63, 3. Tihanyi FC 58, 4. Balatonfüredi USC 53, 5. Sümeg 44, 6. Balatonalmádi SE 43, 7. Péti MTE 40, 8. Ajka Kristály SE 39, 9. Szentantalfa NVSE 39, 10. FC Zirc 38, 11. Várpalotai BSK 34, 12. Devecser SE 33, 13. Fűzfői AK 19, 14. Gyulafirátót SE 18, 15. Magyarpolány SE 5, 16. TIAC VSE (kizárva).