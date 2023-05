Nagykőrösi Sólymok KE–Veszprém Kosárlabda Klub 67-62 (8-18, 11-18, 26-18, 22-8)

Nagykőrös, 100 néző. Vezette: Radnóti, Vadász, Földi.

Nagykőrös: Tóth 4, Fehér 5/3, Kocsis 7, Lakosa 21, Horváth 2. Csere: Váits 7, Molnár 3, Kovács 2, Vámos 2, Filep 3/3, Timkó 11. Edző: Puszta Dávid.

Veszprém: Udemezue 7/3, Madár 7/3, Szabó 9, Ratiani 8/6, Orgona 13/3. Csere: Szeifert 2, Varga 2, Birkás 14/3. Edző: Horváth Ákos.

A vendégek pompásan kezdték a két győzelemig tartó párharc első mérkőzését (0-10) és később is jobban „muzsikáltak” az akkor idegesen játszott ellenfelüknél (6-18). A következő negyedben tovább tartott a VKK dominanciája (10-24), majd a nagyszünet előtt a húsz pontot is meghaladta a feleket elválasztó különbség (10-31). A fordulás után 17 ponttal álltak jobban a helyzeteiket addig jól értékesítő bakonyiak (19-36), de az előnyük idővel tovább nőtt (27-48), aztán a kockáztatott rivális ment egy kilenc–nullás szériát, amivel visszahozták maguk számára a reményt (36-48). A záró felvonás így is kilenc pontos veszprémi előnyről indult (45-54), aztán teljesen leblokkoltak Madárék (59-60), és a fantasztikusan küzdött Sólymok az ütközet folyamán először – a 38. percben – átvették a vezetést, amit a lefújásig már nem is engedtek ki a kezükből.

A csapatok május 10-én (szerda, 18 óra) a királynék városában találkoznak és amennyiben szükséges, a mindent eldöntő harmadik csatájukat május 13-án (szombat, 18 óra) Nagykőrösön vívják. A párharc győztese osztályozót játszik a Zöld csoport 2. helyezettjével, míg a vesztes kiesik a harmadosztályba.

Horváth Ákos: A vetélytársunk a ki-ki mérkőzés második félidejében a szívét-lelkét adta a sikerért, mi ellenben nem érdemeltünk győzelmet. A nagyszünet után katasztrofálisan játszottunk, ezzel még nehezebbé tettük a dolgunkat.