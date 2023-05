Nagykőrösi Sólymok KE–Veszprém Kosárlabda Klub 91-94 (15-21, 32-25, 19-19, 25-29)

Nagykőrös, 100 néző. Vezette: Fodor, Rózsavölgyi, Utasi.

Nagykőrös: Tóth 5, Fehér 4/3, Kocsis 7, Lakosa 26/9, Timkó 19. Csere: Váits 4, Molnár 4, Kovács 12, Filep 2, Horváth 8. Edző: Puszta Dávid.

Veszprém: Promise 22/18, Madár 11/6, Szabó 15/3, Ratiani 15/9, Orgona 13/3. Csere: Ráskai, Szeifert 5/3, Birkás 13/3. Edző: Horváth Ákos.

Egy–egyről indult a két győzelemig tartó párharc, amin a felek eleinte „egymás sarkát taposták” (9-9), a vendégek aztán elhúztak (9-21), de miként az várható volt, a hazaiak nem hagyták annyiban a dolgot (15-21). Mi több, a második negyedben tovább faragtak a hátrányukon, majd kiegyenlítettek (24-24, 30-30), s noha a bakonyiak hamarosan észhez tértek (39-46), a nagyszünetben – egy nyolc–nullás szériával – már náluk volt az előny (47-46). A fordulás után fej-fej mellett haladtak a csapatok (49-49, 62-62), míg az izgalom kezdett a tetőfokára hágni (66-65). A záró etapban is tapintható volt a feszültség (70-70), egyik gárda sem akart engedni (77-77), aztán a VKK mintha lábra kapott volna (81-86), ám 88-90-nél és 91-92-nél még nem dőlt el semmi, kellett is, hogy az „egylabdás” derbi hajrájában ne remegjen meg Madárék keze.

A vereséget szenvedett nagykőrösiek kiestek a harmadik osztályba, míg a mieinkre vár még egy akadály: a bennmaradásért vívandó osztályozón a Zöld csoport második helyezettjével – a budafokiakkal, vagy a miskolciakkal – találkoznak.

Horváth Ákos: Ez a csata is olyan volt, mint az előző kettő, végletekig kiélezett. Szerencsére nálunk mindenkinek helyén volt a szíve és az esze. Most kicsit fellélegezhetünk, de vár még ránk egy nehéznek ígérkező osztályozó.