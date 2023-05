MOL Tatabánya KC–Fejér-B.Á.L. Veszprém 36-25 (16-13)

Tatabánya, 1000 néző. Vezette: Paska, Vastag.

Tatabánya: SZÉKELY – RODRIGUEZ 6, MARAS 8 (1), GYŐRI 10, Vilovski 2, Obradovic, Ugalde 1. Csere: Móri (kapus), Ubornyák 4, Pergel 4, Hornyák, Bodnár 1 (1), Krancz, Bodor, Edwards. Edző: Tombor Csaba.

Veszprém: Miklós – Szmetán P. 2, Ludmán 2, ÉLES B. 9 (2), Szrnka 3, Preszter 2, Hári. Csere: Balogh (kapus), Bugyáki 1, Vetési 2 (1), GÁL 3, Molnár B. 1, Machac. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3.

Előzetesen nem a vendégeknek állt a zászló, a válogatottakkal teletűzdelt 3. helyezett ősszel a Március 15. utcai csarnokban is gond nélkül diadalmaskodott. Az esélyesebb hazaiak előbb is kaptak lábra, Háriék nehezen melegedtek bele, már a csata elején naggyá tették Székely kapust (5-1). Noha az Éles-tanítványok csak a 13. percben lőtték a harmadik találatukat, később – a harcos énjüket mutatva – felvették az üzemi hőfokot, így a másik oldal nem tudott jobban meglógni (9-6). Jól tartották magukat Vilovski-ékkal szemben, az első félidő hátralévő részében többször is felzárkóztak két gólra (12-10, 14-12), és a nagyszünetben is remekül festett a kép: nem feltartott kézzel iparkodtak a pályán.

A fordulást követően már nem volt kiegyenlített a párharc, a tatabányaiak 17-14 után csináltak egy 4-0-ás szériát, kihasználva a mieink hibáit (21-14). A folytatásban Élesék megint kicsit feljebb kapcsoltak, akadtak is szép pillanataik (23-18), de a pontatlanságaik miatt a párharc már nem volt kiélezett. Ráadásul az ellenállhatatlanul kézilabdázó Győri és társai eztán ismét mentek egy 5-0-ás sorozatot, végérvényesen eldöntve a két pont sorsát (28-18). A vetélytárs a hajrában sem engedte ki a kezéből a kezdeményezést (31-21), kontrollálta az eseményeket (34-24), s fölényes győzelmet aratott. Mivel a ceglédiek időközben két vállra fektették a balatonfüredieket, Gálék a tabella utolsó előtti helyén kénytelenek voltak helyet cserélni az ellenféllel.

Tombor Csaba: Az életükért küzdő veszprémiek 40 percig nagy csatára késztettek bennünket. Szerencsére nem kaptak vérszemet, így később kihasználtuk a lehetőségeinket.

Danyi Gábor: Az első félidőben tartottuk magunkat, aztán a másodikban kijöttek a gondjaink, labdákat adtunk el, helyzeteket hagytunk ki, így a tatabányaiak ilyen arányban is megérdemelten nyertek.