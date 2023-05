Csurgói KK–Telekom Veszprém 27–28 (16–13)

Csurgó, 900 néző. V.: Halász, Hajdu. Csurgói KK: Holló, Füstös (kapusok), Spruk, Szeitl 2, Bazsó 1, Krecic 5, Herceg 3, Krsmancic 9 (1), Skol 2 (1), Tóth Á. 2, Gábor 1, Rotim 2. Edző: Baranyai Norbert.

Telekom Veszprém: Corrales, Cupara (kapusok), Nilsson 1, Elísson, Ligetvári, Marguc 2, Lauge 3, Strlek 8, Remili 4, Mahé 4 (3), ed-Dera 2, Ilic Z., Pesmalbek 2, Vajlupov 2, Sipos. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 4/3.

Jól kezdett a Csurgó, amely tartósan tudta tartani előnyét (13. perc: 8-5, 23. perc: 13-10). A félidőben is hazaiak vezettek hárommal, a szünetben azonban kaphatott némi fejmosást a vendégcsapat, amely a 37. percben egyenlíteni tudott, 18-18. Magához is ragadta a kezdeményezést a Veszprém, amely lendületben maradt, 18-22. Egy ilyen esetben gyorsan el szokott dőlni a meccs a bakonyiak javára, ám most másképp történt. A Csurgó nem tört meg, üldözte ellenfelét és némileg váratlanul a hajrában egalizált, 57. perc: 27-27. Mahé válaszolt, és a végén Corrales védései (egy hetest is fogott a spanyol kapus) is kellettek ahhoz, hogy megtartsa minimális előnyét a Telekom.

A bakonyiak legközelebb a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében lépnek pályára, a lengyel Kielce elleni párharc első meccsét csütörtökön a Veszprém Arénában rendezik.