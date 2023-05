– Nagy fordulatot hozott az életemben, amikor közzétett egy álláshirdetést a Nemzetközi Teqball Szövetség a közösségi oldalán, amelyben profi teqballjátékosokat kerestek. Az volt a feladat, hogy bemutassuk ezt a sportot a világban, utazzunk sokat, és ezért még fizettek is – idézi jókedvűen az előzményeket Kovácsfi Barna.

A sportos és rendkívül intelligens fiatalembert mindig nagyon vonzotta a teqball, így jelentkezett a hirdetésre, és fel is vették. Két éven át rengeteget utazott, harminc országban, több kontinensen mutatta be, illetve népszerűsítette ezt a sportágat. Akkor jutott el először Amerikába, Los Angelesbe, ami nagyon emlékezetes volt számára. Az is hatalmas élményt jelentett, amikor ismert focistákkal, világsztárokkal, illetve ellenük játszhatott, így Ronaldinho és a szintén brazil világklasszis Cafu ellen, illetve a spanyol Carles Puyollal egy csapatban, akik nagykövetei a teqballnak. Barna a sportág népszerűsítőjeként két évet töltött el, ugyanis nagy kihívást okozott összeegyeztetni a rengeteg utazást az egyetemi tanulmányokkal, illetve az sem volt kellemes, hogy a hozzá hasonló játékosok nem indulhattak versenyeken. Mindezek miatt több mint három évvel ezelőtt úgy döntött, hogy inkább a versenyt választja, mely idén volt már Dubajban, Montenegróban, Szkopjéban, Macedóniában, Madridban és nemrég Miamiban. Utóbbi városban nagy viadalon vett részt, ugyanis az NTSZ minden hónapban szervez egy kiemelt nemzetközi versenyt USA Teqball Tour néven Európában vagy Amerikában. Egyéni versenyt csak Európában szerveznek, USA-ban pedig párosat, ahogy történt Miamiban.

Fotó: Nemzetközi Teqball Szövetség

Barna korábban egy magyar sportolóval versenyzett, ezúttal egy új párral, egy kiváló francia játékossal, Hugo Rabeux-val, és meg is nyerték a döntőt, amit egy világbajnoki bronzérmes páros ellen játszottak, melynek egyik tagja a sportág egyéni világbajnoka. Barnának ez volt az első nemzetközi tornagyőzelme, ami rendkívül felemelő volt számára, hiszen nagyon régóta rengeteget dolgozott, edzett ezért a sikerért. Úgy mondja, elképesztő hangulatban, lenyűgöző helyszínen játszottak Miamiban, az óceán partján, de némi nehézséget jelentett, hogy le kellett győzni az elemeket, így az erős szelet és a hőséget. Kihívást okozott a tűző nap, mert nem kellemes, ha belenéz az ember egy lecsapás vagy szerva közben, mert ebben a sportban a milliméterek is számítanak. A teqball ugyanis elsősorban teremsportág, ahol a szabadtérinél ideálisabbak a körülmények.

Miamiban nem sok idő jutott a győzelem megünneplésére, mert a verseny után néhány órával már indult a gépe Budapestre. Felidézi, amikor járja a világot, mindig szakít egy kevés időt arra, hogy megnézzen valamit az adott országból, településből. Így Miamiban elment a világ legjelentősebb férfi kosárlabda-bajnokságára, amit a National Basketball Association (NBA), magyarul a Nemzeti Kosárlabda Szövetség szervezett, mely felejthetetlen élményt jelentett számára.

Barna köszönettel beszél a versenyekre felkészítő csapatáról, a Budai Tenisz Centrumról (BTC), különös tekintettel Szendrei Dánielre, Szendrei Györgyre és Varga Antalra. Úgy fogalmaz, nélkülük, illetve a családja, barátnője, barátai támogatása nélkül elmaradnának a sikerek. Az edzésekről felidézi, a BTC-vel fél éve vette fel a kapcsolatot, előtte egyedül készült a versenyekre. Azt tapasztalja, hogy a szervezett, illetve szakmai edzések jóval hatékonyabbak. Így hetente több alkalommal is gyakorolják, csiszolják az apró részleteket, technikát, és rendszeresen részt vesz erőnléti edzéseken és edzőmérkőzéseken is. Barna naponta három-négy órát sportol, és soha nem fordult meg a fejében, hogy abbahagyja. Az életében a motivációt ugyanis a sportban, a versenyzésben, a kihívásokban találja meg.

Természetesen adódnak nehézségek is, amikor nem úgy jönnek az eredmények, ahogy azt az ember várná, de egy újabb siker, a körülötte lévők mindent helyretesznek, újabb erőt adnak a folytatáshoz. A sportág, a versenyzés rendkívül fegyelmezett személyiséget kíván, amihez hozzászokik az ember. Barna korábban focizott, aztán hobbiszinten lábteniszezett, ami szerinte leginkább hasonít a teqballhoz. Elsőre azt gondolta, könnyű dolga lesz, de nem így történt, hiszen nagyon kicsi az asztal, amin játsszák a sportot, kis területet kell eltalálni hajszálpontosan, minél jobban variálva a szögeket. A teqballal hat éve, 21 évesen ismerkedett meg, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen sportszervező szakon tanult, ugyanis a sportágat követni kezdte a közösségi médiában.

Fotó: Nemzetközi Teqball Szövetség

Barnának felsőfokú nyelvvizsgája van angolból és spanyolból, egyetemi évei alatt az Erasmus program révén fél éven át Madridban tanult. Azt mondja, Balatonfüred és a Balaton a sport mellett a mindent jelenti neki, imádja a várost, lenyűgözi a szépsége, rendezettsége, gyakran elmegy a Tagore sétányra, nyáron a strandra. Amikor csak teheti, utazik haza Balatonfüredre, barátaival hétvégén gyakran lábteniszezik Tihanyban. Természetesen dolgozik is, a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia kommunikációs munkatársa. Jelenleg is tagja a Veszprém vármegyei, első osztályú futballmérkőzések Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club felnőttcsapatának, ahol ősszel még játszott, amikor nem voltak teqballversenyek.

A terveiről elmondta, szeretne továbbra is sikeresen szerepelni teqballversenyeken, melyeket májusban és júniusban ismét Los Angelesben rendeznek. Európában is lesznek viadalok, a tervek szerint júliustól. Nagy álma, hogy egyéni versenyen is összejöjjön egy, ahogy fogalmaz, átütő sikere. Ami a távoli jövőt illeti, szeretné, ha a teqball legkésőbb 2032-ben olimpiai sportág lenne. Álma az, hogy oda kijusson, és bajnoki címet szerezzen. –Valahol ezért kel fel az ember mindennap, ebben hisz, illetve ezért dolgozik – tekint előre Barna.