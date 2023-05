KK Ajka–Eger 22-24 (12-11)

Ajka, 200 néző. V.: Sándor, Szabó. Ajka: Baracskai, Konyicsák (kapusok), Jávor 1, Tóth 5, Gyene 1, Nagy, John 2, Dobos 2 (1), Breuer 6, Forgács, Ernei 2, Zsáki, Buri, Perczel 2, Bonyhádi 1. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/2.

Az élvonalba vágyakozó vendégek góljával kezdődött a találkozó, amire a hazaiak hárommal válaszoltak (3-1). Mindkét csapat roppant keményen és fegyelmezetten védekezett, így tizenöt perc játék után 5-5 szerepelt az eredményjelző táblán. Ezután az ajkaiak átvették a vezetést, sőt a félidő vége előtt pár perccel már három góllal is vezettek, de a dudaszó előtt az egriek minimálisra csökkentették a különbséget.

A második félidő is hasonlóan kezdődött, mint az első, egy vendéggólra ismét három hazai találat érkezett (15-12). Az egriek edzője ezt már nem nézte jó szemmel, így kikérte idejét, ami után csapata kiegyenlített (17-17). A nagy szívvel küzdő ajkaiak edzője, Velky Péter is időkéréssel reagált az egri egyenlítésre, aminek köszönhetően ismét két góllal megléptek a vendéglátók (21-19). Rendkívül izgalmas percek után kiegyenlítődött a mérkőzés, amikor is a hazaiak büntetőt hibáztak, és ezt gólokkal büntették a vendégek, akik 0-1 után tudtak csak újra vezetni (21-23). A hajrában még akadt némi esély az egyenlítésre, de a rutinos vendégek már nem engedték ki kezükből a győzelmet, akik így három fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosították első osztályú tagságukat.

A bajnokság állása: 1. Eger 47, ...4. BFKA-Veszprém 39, ...14. KK Ajka 16, ...16. BFKA-Balatonfüred 13.