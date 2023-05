– Egyesületünk rendezte meg hétvégén a VI. Kid Kupa országos pontszerző versenyt, ahol az ország legjobb felnőtt párosai, valamint utánpótlás kis- és nagyformációi versengtek – tudtuk meg Bondor Virágtól. – Büszkeség, öröm és boldogság, hiszen tíz formációval vett részt egyesületünk a versenyen, amely fantasztikus hangulatban zajlott.

Negyedik helynek örülhetett a Kid Rock-os Szupercsajok children nagyformáció, amely nagyon ügyesen helytállt első országos versenyén. Ötödik lett a Sweeties junior kisformáció, mely a rendkívül erős mezőnyben egyedüli nyugat-magyarországi formációként mutathatta be a döntőben a kűrjét. Hetedik helyen zárta a versenyt a Flame Princess serdülő nagyformáció és a Fancies girls nagyformáció. A Kid Rock and Roll Sport Egyesület további eredményei: 8. Sárkányrock children kisformáció, 10. Dumagépek children kisformáció, 11. Kalóz-Rock children kisformáció, 12. Dolly Rolls juveniles kisformáció, 13. Dreamteam juveniles kisformáció, 15. Wonder Girls juveniles kisformáció.