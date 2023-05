Az előjelek a Veszprémnek kedveznek a Tatabánya elleni rangadó előtt, persze ez nem sok mindent jelent, hiszen – ez focis közhely, de igaz – egy mérkőzésen bármi megtörténhet, mindkét csapat megszerezheti az aranyérmet. Lássuk, hogyan!

Az előző hetek ragyogóan alakultak veszprémi szempontból, a VLS sorra húzta be a meccseket, nem játszott mindig jól, viszont begyűjtötte a pontokat. Pető Tamás legénysége nyolcszor nyert zsinórban, s egész tavasszal csak három alkalommal veszített pontot, a III. Ker. TVE, a Kelen SC és a Nagykanizsa ellen végzett döntetlenre. Sikerült is tartani a lépést a legnagyobb riválissal, amely botladozott, de őrizte első helyét. Egészen múlt vasárnapig. Lehet, nem bírták a nyomást a tatabányaiak, akik Nagykanizsán 6-1-es verésbe szaladtak bele. Ezzel a Veszprém átvette a vezetést a tabellán, és a derbi előtt két ponttal áll jobban, mint a Tatabánya. Így a bakonyiaknak egy döntetlen is elegendő a bajnoki címhez, értelemszerűen a vendégeknek nyerniük kell az előzéshez a pápai Perutz Stadionban rendezendő találkozón.

– Nem lepett meg, hogy a Tatabánya kikapott Nagykanizsán, a Kanizsa az egyik legjobb csapat a mezőnyben, amit most is bizonyított. Ilyen eredményre persze nem számítottam. Megnéztem a mérkőzést, megfogyatkozott a Tatabánya, és a kiállítás után teljesen szétesett a játéka. Lelkileg számít, hogy elsők vagyunk, de az ellenfelünk a múlt heti eredményektől függetlenül mindent megtesz majd a sikerért, mindent egy lapra tesz majd fel. Mi is nyerni szeretnénk, a győzelemre játszunk, úgy, ahogy azt az összes többi meccsen tettük a bajnokságban – nyilatkozta a lapunknak Pető Tamás, a veszprémiek vezetőedzője, aki arról is beszélt, hogy nem véletlenül volt nagyon mérges a Kelen SC elleni, március végi találkozót (1-1) követően. – Most már megértik a játékosok, miért voltam dühös. Az egy könnyű, egyszerű meccs volt, ha nyerünk, akkor már bajnokok lennénk, de sajnos néhányan nem koncentráltak megfelelően.

Pető Tamást csapata mentális erejéről is kérdeztük, megjegyezve, a VLS nem futballozott mindig kiválóan az elmúlt időszakban, például a helyzetkihasználás többször is gyenge volt, ezzel együtt a nehézségeken felülemelkedve a gyengébb napokon is rendre nyerni tudott. – Nem lehet mindig jól és szépen játszani. A szép játékért a profi labdarúgásban nem adnak pontokat. Vagy nyersz, vagy nem. Ezzel a játékosaim maximálisan tisztában vannak, elfogadták, hogy minden esetben száz százalékot kell nyújtaniuk. Akkor is, ha épp nem megy a játék. Emellett egy rendkívül összetartó, egységes közösségről van szó, ezek a fiúk egymásért bármit megtesznek a pályán. Én ezt a mentalitást képviseltem játékosként, és azt mondják, hogy a csapat olyan, mint az edzője – örülök, ha sikerült átadni az ilyen típusú hozzáállást.

A szakember kiemelte: borzasztó nehéz feladat áll előttük, tisztában vannak vele, hogy mi a tét és mit kell tenniük. – Lehet, ez lesz a „leghosszabb” meccsünk, amit valaha játszottunk. Bízom benne, hogy győztesen jövünk ki a küzdelemből. Nem segít, hogy megint új helyszínen kell pályára lépnünk, ugyanakkor a szurkolók érdeklődése, támogatása rengeteget számíthat. Remélem, sokan kilátogatnak Pápára és szurkolnak nekünk!

Pető Tamásnak ezúttal nem kell hiányzóval számolnia, mindenki a fedélzeten van a vasárnapi rangadó előtt. A csapat – az elmúlt hónapokhoz hasonlóan, most is – a vármegye I-es Gyulafirátót SE pályáján készül. Mint ismert, a veszprémi stadiont felújítják, az új edzőközpont még építés alatt áll.

Mindent megtesznek egymásért a pályán a veszprémiek Archív fotó: Penovác Károly

A Veszprém ebben a szezonban Ajkán játszotta hazai meccseit, ám az utolsó fordulóban az NB II-es FC Ajka is otthon szerepel, időpontot most nem lehet cserélni, ezért kellett új bérletet találni, ami a pápai Perutz Stadion lett. Az összecsapás vasárnap 17 órakor kezdődik.

Az NB III-as bajnokoknak ebben az évben osztályozót kell játszaniuk a NB II-es szereplésért. A második vonal három csapatát (a Csákvár, a Szentlőrinc és a Nyíregyháza áll osztályozós helyen jelenleg) úgy sorsolják majd össze a három NB III-as aranyérmessel. A párharcok első meccsét május 28-án, a másodikat június 4-én rendezik.