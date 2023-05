Fűzfői AK–Ajka Kristály 3-1 (2-0)

Balatonfűzfő. Fűzfői AK: Király (Marics) – Kovács L., Szalai L., Varga T. (Hencz), László Gy., Kuti, Füle (László G.), Babai, Szentmártoni, Molnár G. (Parrag), Méhes (Katus).

Ajka Kristály: Bognár – Adorján (Császár), Szabó K., Ambrus, Magyar, Ujvári, Kungl, Bakó, Lajtos (Biró), Jeney (Szabó Z.), Rohály (Gergócs).

Gólszerzők: Kovács L. (2), Méhes, ill. Szabó K.

Tihanyi FC–Úrkút SK 3-2 (2-1)

Tihany, 200 néző. Tihanyi FC: Illés – Dévényi, László (Borbély), Németh K., Vér (Marton), Fehér, Henn, Sudár M., Vojnity, Nemes, Sudár Á.

Úrkút SK: Németh A. – Lang (Nagy Á.), Uj, Kalapács, Barcza, Papp A., Horváth Á., Boromisza (Buchwald), Udvardi (Márton), Bognár, Király.

Gólszerzők: Nemes (2), László, ill. Horváth Á., Bognár.

A már bajnok Úrkútnak sorfalat állt a hazai Tihanyi FC, ezzel tisztelegve az aranyérmesek előtt.

Gyors tihanyi találattal kezdődött a mérkőzés, Vér Kristóf labdájával Henn Márk ugrott ki bal oldalon, László Gábor elé centerezett, aki a léc alá bombázott, 1-0.

A 16. percben egyenlített az Úrkút, bal oldali szöglet után Király beívelése a felugró Bognárról pattant a hálóba. A középkezdés után a felfutó Vért buktatták a tizenhatoson belül, Nemes Ádám nem hibázott büntetőből. Az első félidő hátralévő részében az Úrkút dominált, de komoly helyzetet nem tudott ki alakítani.

A második játékrész tihanyi rohamokkal kezdődött, és újabb gólt ért el a hazai csapat. László Gábort buktatták a büntetőterületen belül, és Nemes Ádám ismét nem hibázott. A 60. percben az extihanyi Horváth Á. szépített.

Az utolsó húsz percben támadott a vendégcsapat, de jól zárt a hazai retesz.

Rendkívül jó hangulatú, közönségszórakoztató mérkőzésen a már bajnok Úrkút elszenvedte idei második vereségét.

Jók: mindenki.

Tudósított: Bölcs-Endresz Attila.

Devecser SE–Szentantalfa NVSE 0-4 (0-2)

Devecser, 120 néző. Devecser SE: Károlyi – Szabó D., Nagy Sz., Bukovics, Sipos Felícián, Korpos, Paksai, Sáringer, Móger (Szabó G.), Venczel, Cserna.

Szentantalfa NVSE: Szombathelyi (Móró) – Dombi (Tóth K.), Nagy Zs., Molnár K., Szigeti, Molnár B., Szűcs, Csillag, Stadler, Slemmer, Vári Kovács (Németh B.).

Gólszerzők: Molnár B. (2), Molnár K., Szigeti.

Dinamikusabban kezdett a vendégcsapat, amely az első pár percben három nagy helyzetet is kihagyott.

A hazaiak gyors kontrákra építve okoztak olykor komoly fejtörést az Antalfának, mely egészen a 32. percig csak a kihagyott ziccereket "gyűjtögette". Az ezt követő gyors vendégvillanások után már 0-2 állt az eredményjelzőn.

A nagy melegben a második félidőben sem sokat változott a meccs képe: sok vendéghelyzet mellett 1-2 hazai kontra jellemezte a nem kimondottan folyamatos játékot. A félidő derekán ismét volt két eredményes antalfai akció, mely végleg eldöntötte a megérdemelt vendéggyőzelmet hozó meccset. A magabiztos vezetés azt is lehetővé tette, hogy a 61 éves Móró Gábor kapus is pályára lépjen, a mezőny doyenje bravúrt is mutatott be.

Jók: mindenki, Molnár K. a mezőny legjobbja, ill. senki.

Tudósított: Oláh Gergely.

Várpalotai BSK–Péti MTE 1-3 (0-1)

Várpalota. Várpalotai BSK: Közép – Szántó, Szurok, Szenyéri, Borbás, Szabó P., Csapó, Reznyák, Magda (Kolki), Gergely (Gómann), Kustán.

Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek (Pálfi), Horváth P., Nagy R. (Tóth Cs.), Horváth B. (Morina), Fodor, Simon, Rados, Tar, Bóka, Ódor.

Gólszerzők: Gómann, ill. Bóka, Horváth B., Nagy R.

Pápai Perutz FC–Balatonalmádi SE 3-1 (2-1)

Pápa. Pápai Perutz FC: Varga P. – Erdősi (Bognár), Nagy B., Horváth T. (Mikóczi), Kun-Szabó (Király), Nagy K. (Gajdosi), Rozman, Nagy D., Pető, Hauser B., Benecz (Cser).

Balatonalmádi SE: Borda – Erdősi, Szücs, Petróczi, Babos, Hoffer (Németh L.), Kovács K., Bencsik (Bodnár), Mátyás (Mester), Jánó, Kovács N.

Gólszerzők: Nagy K. (2), Nagy D., ill. Petróczi.

Gyulafirátót SE–Sümeg VSE 2-2 (2-0)

Gyulafirátót. Gyulafirátót SE: Gyurmánczi R. – Balta N., Molnár K. (Szelényi), Bekker (Stein), Vaczola A., Vaczola M., Farkas M. (Hermann), Beke, Balta G. (Vajda), Lendvai (Riz), Veszprémi.

Sümeg VSE: Kovács B. – Márkus, Nimsz, Markó, Bujtor, Varga G., Reicz, Szakonyi Stephan, Görhes A., Görhes T., Tüttő (Bencze).

Gólszerzők: Bekker, Farkas M., ill. Reicz, Nimsz.