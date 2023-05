Kicsit borongós, esőre álló időben kezdődött a mérkőzés, amelyen a hazaiak azonnal magukhoz ragadták kezdeményezést és a térfelükre szorították a vendég Kelen csapatát. A füredi nyomásnak már a 9. percben meglett az eredménye, amikor is a bal oldalon előretörő és szép cselt bemutató Zsiga Máté ívelte be a labdát, amelyet a jó ütemben berobbanó Szabó Gábor – első füredi gólját megszerezve – védhetetlenül bólintott a jobb felső sarokba, 1-0. A gólt követően továbbra is támadásban maradt a hazai csapat, de a helyzetek ellenére Czerula kapus hálóját nem sikerült bevenni. A vendégek szinte csak a védekezéssel törődtek és kontratámadásokkal próbáltak eljutni a Füred kapujához, de érdemleges helyzetig nem jutottak, így az eredmény az első félidőben már nem változott.

A második félidőben magukhoz ragadták a kezdeményezést a vendégek, de a gólveszély hiányzott a támadásaikból, míg a hazaiak visszahúzódtak a térfelükre és gyors támadásokkal próbálták bevenni a Kelen kapuját. A félidő utolsó harmadában mindkét csapat szinte csak a támadással törődött, de igazi gólhelyzetekig csak a hazaiak jutottak, ám azok kimaradtak, így az eredmény már nem változott. A mérkőzés nagyobb részében fölényben játszó, több nagy helyzetét elpuskázó Balatonfüred Szabó Gábor szépségdíjas találatával teljesen megérdemelten múlta felül a mezőnyben tetszetősen adogató, de a hazai kapura teljesen veszélytelen Kelen gárdáját.