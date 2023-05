Az NB II létszámcsökkentése miatt ezúttal úgy alkották meg a versenykiírást, hogy az NB III-as bajnokok (három csapat) nem jutnak fel automatikusan a második vonalba, hanem osztályozót kell játszaniuk azért. Hogy ez mennyire fair a harmadosztályú aranyérmesekkel szemben, abba ne menjünk bele, koncentráljunk inkább arra, hogy mit hozhat a közelgő párharc a Practical VLS Veszprémnek.

A bakonyiak – akik múlt vasárnap drámai módon, az utolsó mérkőzés 96. percében biztosították be bajnoki címüket – a Nyíregyháza Spartacus FC ellen készülnek. Az első mérkőzésnek, vasárnap az ajkai stadion ad otthont, 17.30-as kezdettel. A visszavágót Kisvárdán játsszák a felek, egy hét múlva 17 órakor.

Érdemes kiindulni abból a tézisből, hogy alapvetően nagy a különbség egy NB II-es és NB III-as futballcsapat között. Miről van szó?

Először is az NB II már hosszú évek óta színtiszta profi osztály az annak megfelelő feltételekkel, költségvetéssel, körülményekkel és játékosállománnyal együtt. Az NB III is sokat fejlődött, de amíg ez a mezőny technikailag felveszi a versenyt a magasabb osztályú riválisokkal szemben, addig taktikai és főleg fizikális szempontból biztosan van elmaradása. Persze ez csak általánosítás, mindjárt megnézzük, hogy konkrétan mi jellemző a Veszprémre és a Nyíregyházára, ugyanakkor jól érzékelteti, hogy egy NB II-es és NB III-as csapat összecsapása érdekes focikísérlet is egyben.

A Practical VLS Veszprém – mindenki tudja – mostoha körülmények között dolgozik most már hosszú ideje. A vezetőség persze minden tőle telhetőt biztosít a csapatnak, ám a hontalanság, a műfüves és vármegyei pályákon való gyakorlás, a sok utazás így is komoly kihívás elé állította és állítja a társaságot. Ebben a helyzetben különösen kiemelkedő a bajnoki végeredmény: Pető Tamás alakulata 28 siker mellett nyolcszor játszott döntetlent, és csak kétszer kapott ki a 2022/2023-as évadban. A bakonyiak lőtték a mezőnyben a második legtöbb gólt (82), és messze a legkevesebbet (24) kapták.

A Nyíregyháza sorsa abban hasonló a Veszprémhez, hogy az alföldieknek sincs jelenleg saját otthona, a csapat Sényőn, Balmazújvárosban és Kisvárdán játszotta hazai meccseit a most véget ért idényben. A végeredmény viszont sokkal gyengébb a nyírségieknél, akik kilenc siker és 11 döntetlen mellett 18 bajnokin alulmaradtak, 46 gólt szereztek és 55-öt kaptak. Ezzel a 18. helyen végeztek a 20 csapatos mezőnyben.

A Szpari egy hazai vereséggel zárta a szezont, a Szeged-Csanád GA 3-1 arányban tudott nyerni Kisvárdán. A nyírségiek gólját az a Novák Csanád szerezte, aki Veszprém vármegyéből, pontosabban Tapolcáról származik, és futballozott Pápán is. Novák 17 találattal zárta a szezont, s ezzel harmadik lett az NB II-es góllövőlistán. A keretből ismerős lehet még Hegedüs Lajos kapus, aki nemrég még válogatott kerettag volt, illetve a szintén számos NB I-es meccsel rendelkező Pekár László.

A veszprémieknél is található olyan futballista, aki rendelkezik első osztályú múlttal, az egyikük, Iszlai Bence a Tatabánya elleni rangadót sérülés miatt kihagyta. A másik kettő közül Zachán Péter alapember a csapatban, védőként a támadásokat is kell segítenie. A támadó Balázs Zsolt pedig inkább csereként szokott beszállni. A rutinosak közé tartozik még a házi gólkirály Major Norbert, aki pályafutása jelentős részét az NB II-ben töltötte.

A bakonyiak keretéről összességében elmondható, hogy nem egyéniségekre épül, hanem az egységre. A fiatal társaság fizikailag is képes lehet felvenni a versenyt a nyíregyháziakkal, a kérdés, hogy a rutintalanságot tudja-e kompenzálni kiemelkedő koncentrációval.

Az osztályozó egy-egy hibán múlhat, ha a Veszprém képes kiküszöbölni a hibák nagyobb részét, akkor lelkesedése, lendülete ellenfele fölé emelheti. A nyírségiek örültek annak, hogy a három NB III-as bajnok közül a bakonyiakat kapták, kérdés, hogy a vasárnapi meccs után milyen lesz a hangulatuk. Legutóbb február végén jártak Ajkán, akkor 4-1-es vereséget szenvedtek NB II-es bajnokin.

Most a gyenge szezont záró másodosztályú csapat egy remek hangulatban és állapotban lévő NB III-as bajnokkal méri össze tudását. Ahogy említettük, ez egy izgalmas futballkísérlet, amely minden bizonnyal rengeteg szurkolót, érdeklődőt vonz majd.