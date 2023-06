Nagyapa és unoka egy csapathoz tartoznak, igaz, előbbi már nem lép pályára, öt éve – mint az ország legidősebb igazolt labdarúgója, 75 esztendősen – vonult vissza.

Emlékeznek még Gyevnár Kálmánra? Többször is írtunk a sokoldalú és örökifjú tapolcai sportemberről, aki 75 évesen akasztotta szögre a stoplist. A búcsúmeccsén is ott voltunk, amelyet 2018-ban a Tapolca Öregfiúk FC színeiben játszott. Ma már nem lép pályára, de a továbbra is az összetartó baráti társaság lelkes tagja, egyik motorja. Többek között keramikusként rendre ő készíti a különböző ajándékokat, amelyeket jeles alkalmakkor osztanak kis egymás között a TÖFC-ösök.

A csapat tagjai nemrég Zalahalápon gyűltek össze, Egyed József és fiai látták vendégül a futballistákat, akik rendre ott szerepelnek a vármegye III déli csoportjának élmezőnyében. A többszörös bajnok együttes idén ezüstérmes lett, a Révfülöp csupán jobb gólkülönbséggel előzte meg.

A tapolcai csapat tagjai a zalahalápi összejövetelen

Forrás: TÖFC

Az összejövetelen a kerek születésnaposokat is megköszöntötték a tapolcaiak. Gyevnár Kálmán a 80., Czilli Károly a 70., Horváth Zoltán a 60., Németh Balázs, Nagy László és Sárdi Attila az 50., Tóth Szabolcs és Egyed Attila a 40., Szabó Bálint pedig a 30. életévét ünnepelte és kapott emlékkorsót ajándékba. Szabó Bálint Gyevnár Kálmán unokája és a csapat házi gólkirálya.

A TÖFC egyébként a nyári szünetben is aktív: nemrég a felvidéki Marcelházán lépett pályára egy barátságos kupán, és a második helyet szerezte meg.

A tapolcaiak ezen a hétvégén megint utaznak, ismét Szlovákia a célállomás, augusztusban pedig megrendezik saját hagyományos, nemzetközi öregfiúkviadalukat is.