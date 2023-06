Jól kezdte a szereplését a veszprémi SVSE a szombati versenynapon, ahol Sirkó Csenge szerezte meg az első érmet ötösugrásban (U16) 15.91-es egyéni csúccsal, majd 100 m síkfutásban 13.54-el végzett. Kingl Marcell 600 m síkfutásban (U14) utasított mindenkit maga mögé 1:42.72-es időeredménnyel. Simon-Varga Fanni 1000 m akadályfutásban (U14) állhatott a dobogó legfelső fokára 3:30.40-es egyénivel, majd U16-os korosztályban Szirbek Titusz óriási egyénivel, 4:18.18-al lett bajnok 1500 m síkfutásban. Második helyen végzett Vass Boglárka 1500 m akadályfutásban (U16) 5:54.33-al (egyéni). Bronzérmesként zártak Keller Márton 1000 m akadályfutásban – U14 - (3:48.29), Laki Boglárka (U16) 1500 m-en (4:57.71) és Sinka Dániel (U16) 1500 m akadályfutásban (5:01.08).

Július első szombatján az U14-es kategóriában, 80 m síkfutásban álltak rajtvonalhoz Kovács Zoé (12.25), Pálinkás Petra (12.42), Kéri Nóra (13.46), Vincze Dominik (10.98), Kaszás Zsigmond (11.01), Fazekas Milos (12.12) és Hisstek Milán (12.44). 600 m síkfutásban Körmendi Kolos 2:00.21-el, míg Lengyel Márk 2:01.10-el végeztek. A lányoknál Meilinger Vivien 1:52.77-et futott, Miklós Luca 1:56.31-el ért be. Az U16-os korosztályban Pandur Huba 11.74-es egyéni csúcsot ért el 100 m-en, ezzel 4. lett, majd 300 m síkfutásban 38.79-el az 5. helyen ért célba. 300 m-en volt érdekelt Balogh Hunor (39.38) és Kiss András (39.72) is, míg a lányoknál Ádám Hanna 42.92-es egyénivel a hatodik lett, Lengyel Laura pedig 45.24-es időt ért el. A nagyoknál 1500 m síkfutásban Zsohár Lúcia Lola 5:35.90-el a 6-ként zárt.

Vasárnap sem maradtak el a dobogós helyezések és egyéni csúcsok. Az újoncok között Kaszás Zsigmond 200 m gátfutásban lett második 32.37-el, 60 m gátfutásban a negyedik helyen ért be 10.35-el. Simon-Varga Fanni 2000 m síkfutásban óriási hajrával szerezte meg az ezüstérmet 7:23.40-el, Kingl Marcell szintén 2000 m-en versenyzett, ahol 6:55.75-el bronzérmes lett. 2000 m-en állt rajthoz Meilinger Vivien, aki negyedikként ért be 7:33.67-el, a fiúknál Körmendi Kolos 7:48.13-al, végzett. Ötösugrásban Vincze Dominik 11.85-el a 4. helyen zárt. 300 m síkfutásban Pálinkás Petra 51.08-as egyénit, Hiller Bianka 51.37-es egyénit, Kéri Nóra 53.77-es egyénit futottak. A fiúknál Szabó Regő 48.01-el, Fazekas Milos 48.91-el értek célba.

Az U16-osoknál a 800 m-é volt a főszerep, ahol Szirbek Titusz, Balog Hunor és Kiss András is határozottan léptek a rajtvonalhoz. A három SVSE-s fiú magabiztos futással vezette a mezőnyt és végül zöldbe borult a dobogó. Titusz ért be elsőként 2:07.66-al, mögötte jött Balogh Hunor 2:08.65-el és a harmadik helyen Kiss András zárt 2:10.50-es egyénivel. A két körös versenyben a lányoknál Zsohár Lúcia Lola 2:39.80-al, Kiss Zsófia 2:43.09-el végeztek. A nap végén a 300 m gátfutásra került sor, ahol Ádám Hanna (47.03) az ezüstöt szerezte meg, míg Lengyel Laura 49.65-ös egyénivel fejezte be a napot. A nap leghosszabb futószámában, 3000 m síkfutásban Sinka Dániel ért el egyénit 10.01.97-el, ezzel a negyedik lett. Távolugrásban pedig Sirkó Csenge 4.36-al zárt.