A 1 Way Ticket Run úgynevezett backyard ultra szabályok szerint zajlik (és ebben a szakágban magyar bajnokságnak is számít), ami azt jelenti, hogy óránként 6,7 kilométert kell teljesíteni. Minden órában új futam indul, a győztes az, aki a legtovább bírja.

Az előző négy ilyen viadalnak is Tihany adott otthont, az útvonal változott, a versenyközpont helye azonban nem, azt most is a Belső-tó mellett rendezik be.

Tavaly Geszti Péter 422 kilométeres teljesítménnyel lett győztes és országos bajnok, miután legnagyobb riválisa, Fodor Szilárd 415 kilométert követően kiszállt a küzdelemből. Ez azt jelentette, hogy a pénteken délelőtt rajtoló verseny hétfőn hajnalban ért véget.

Az V. Mooore 1 Way Ticket Run június 9-én, pénteken délelőtt veszi kezdetét. Az első futamon közel kétszázan állnak rajthoz, köztük számos kiemelkedő tudású ultrafutóval.