Pick Szeged-Telekom Veszprém 27-31 (14-12)

Szeged, 7700 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

Pick Szeged: Mikler – Sostaric 5, Gaber, Rosta 2, Mackovsek 1, Szita, Bombac 3. Csere: Alilovic, Bodó 3, Martins, Bánhidi 3, Garciandia 4, Blonz 6 (4). Edző: Juan Carlos Pastor.

Telekom Veszprém: Cupara 1 – VAJLUPAU 9 (1), Ilic 1, Remili 2, Pesmalbek 2, LAUGE 6, ELÍSSON 6 (2). Csere: Corrales, Nilsson 1, Ligetvári, Marguc, Mahe, El-Dera 3, Sipos. Edző: Momir Ilics

Kiállítások: 0, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3.

A mindent eldöntő összecsapáson már nem volt helye hibázásnak, ezzel a tudattal léphettek pályára a felek a Pick Arénában telt ház előtt. A két győzelemig tartó bajnoki döntő első mérkőzésén az alföldiek bizonyultak jobbnak, míg a veszprémi összecsapáson végig a fegyelmezettebben és pontosabban játszó Ligetváriék. A második percben Elísson szerezte meg a vezetést hétméteresből a bakonyiak számára, 0-1. A 3. percben Vajlupau duplázta meg csapata előnyét, 0-2. A 4. minutumban a kapusok is beszálltak a mérkőzésbe, előbb Cupara, majd Mikler mutatott be védést. Az ötödik játékpercben a szegediek is megszerezték az első találatukat hétméteresből, a gólszerző Blonz volt, 1-2. A rekordbajnok Veszprém támadásban és védekezésben is elképesztő hatékony volt, és egy kisebb előnyt harcolt ki a találkozó elején. 10 perc: 2-6. A 15. percben továbbra is a vendégek akarata érvényesült jobban, és Lauge szerzett egy óriási gólt Bánhidi mellől, 5-9. Az első játékrész felétől a szegediek is összekapták magukat és jól használták ki az emberelőnyüket, majd a 21. percben egalizáltak, 10-10. Az egyenlítést követően lépésről lépésre haladtak a felek. 25. perc, 12-12. Az első játékrész utolsó percei igencsak elnyúltak, a 26. minutumban az eredményjelzőn tűnt el az óra, emiatt állt a játék hosszabb ideig, majd a folytatásban Bodó révén megszerezte a vezetést először a meccsen a Szeged, 13-12. A 28. minutumban ismét megállt a játék, hosszú videózást követően pedig szabálytalan csere miatt két percre leküldte a játékvezető Vajlupaut. Az első félidő utolsó gólját Blonz szerezte szélről, ezzel pedig két gólos előnnyel mehettek pihenőre a címvédők, 14-12.

A fordulást követően azonnal háromra emelte a különbséget a Szeged, Bodó pókhálózta ki a felső sarkot, 15-12. A gyors bekapott gól után azonnal összeállt Ilics mester együttese, és fantasztikus védekezés mellett elkezdte ledolgozni a hátrányát. Remili, Ilic, Lauge csökkentette a különbséget, majd a 40. percben Vajlupau egalizált, 17-17. Elképesztő percek következtek, a veszprémi játékra nem talált ellenszert Juan Carlos Pastor csapata, és hamar mínusz négyen találta magát a Szeged, 20-24. A végső hajrában próbált felzárkózni a hazai gárda, azonban nem engedték közel magukhoz a koncentráltan és fegyelmezetten játszó bakonyiak. 55. perc, 24-27. A lelátón többen is elindultak haza a szegedi szurkolók közül, érezték, hogy itt már nem fog csoda történni. Az utolsó percben Elísson találatával alakult ki a végeredmény, 27-31. A Telekom Veszprém 2019 óta először, összességében 27. alkalommal lett magyar bajnok!