Idén sem maradhatott el a Veszprém vármegyei labdarúgás aktuális szezonját lezáró díjátadó. A Magyar Labdarúgó Szövetség helyi igazgatósága ilyenkor osztja ki a különböző bajnokságok dobogósainak és gólkirályainak járó kupákat, érmeket, okleveleket. Most már hagyomány, hogy a lapunk által megválasztott év játékosa elismerés is ezen az eseményen talál gazdára. A Napló-kupát idén az Úrkút SK labdarúgója, Bognár Péter kapta.

Az úrkútiak megvédték bajnoki címüket a vármegyei első osztályban, emellett idén a vármegyei kupát is a magasba emelhették.

- Az év elején Orbán Tamás irányításával szépen összeállt a csapat. Sajnos ő a folytatásban már nem tudta vállalni az együttest, amelyet Márton Gábor vett át. Vele is minden rendben volt, az eredmények magukért beszéltek. Egy kivételével mindenki ellen uraltuk a játékot, a Sümeget nem sikerült egyedül legyőzni, jövőre újra megpróbáljuk. Összességében remek szezont futottunk, ehhez mindenki hozzájárult, alaposan odatette magát – tekintett vissza a nemrég véget ért évadra kérésünkre Bognár Péter, aki hosszú éveken keresztül erősítette az első ligás veszprémi futsalcsapatot, előtte pedig nagypályán magasabb osztályban szerepelt, stabil NB III-as játékos volt.

Az Úrkút SK kiemelkedett a vármegye I mezőnyéből, 13 pontos előnnyel lett bajnok, 25 siker mellett csak háromszor veszített pontot, egy döntetlennel és két vereséggel zárt. A csapat elképesztő, plusz 100-as gólarányt produkált, 118 rúgott és mindössze 18 kapott találattal. Bognár Péter előbbihez is hozzájárult, négyszer volt eredményes, de az utóbbi teljesítményben vállalt nagyobb szerepet, az úrkútiak iszonyatosan stabil és szervezett védőmunkájának egyik főszereplőjeként.

A 35 éves futballista második szezonját töltötte az Úrkút SK-nál. A bajnoki cím, ahogy említettük, tavaly is meglett, a kupában egy második helyet cseréltek idén elsőre. - Ezek a kupadöntők nem sikerülnek túl jól nekem, tavaly kiállítottak, idén öngólt rúgtam, de köszönöm a társaimnak, hogy korrigálták a hibámat és ezáltal idén összejött a siker. Nagyon szeretek Úrkúton futballozni, családias, jó hangulatú a környezet, tele szerethető emberekkel. A csapatban több fiatal tehetség van, akik előtt szép jövő is állhat. Mellettük pedig ott vannak a rutinosak, akik még mindig szeretnek focizni. Ez a két típusú társaság nagyon jól össze van gyúrva és ennek köszönhető az eredményes szereplés. Ez egy amatőr osztály, de mindenkinek profi a hozzáállása nálunk, így azoknak is könnyű átállni, akik magasabb szintről érkeznek. Én is gyorsan megszoktam itt a futsal után, ugyan mások a mozgások és a labda mérete is, azonban viszonylag rövid idő alatt sikerült visszaállnom. Komoly pozitívum, hogy nálunk erős és komplett a keret. Ha néhány játékos gyengébb napot fog ki, az nem feltétlenül jelent rossz eredményt, mert a többiek tudják ellensúlyozni – fogalmazott.

Az úrkútiak említett helyi fölénye miatt már többször is felmerült, hogy a csapat esetleg megpróbálkozna az NB III-as szerepléssel, azonban, ezt Bognár Péter is megerősítette, a jelenlegi keret idősebb futballistái biztosan nem tudnák a feljutást vállalni, hiszen közülük mindenki munka mellett játszik. Ő például civilben üzletkötőként dolgozik egy szereléstechnikai cégnél. A vármegye I-ben viszont nagyjából egyben marad a mostani alakulat, így a riválisoknak a következő idényben sem lesz könnyebb dolga, ha meg akarják előzni a bakonyi kistelepülés futballistáit.

- Az én részemről ez már levezetés. Meg is fordult bennem a nyár elején, hogy abbahagyom, otthon van két kisfiam és ugye a futball egy plusz elfoglaltság, sok időt igényel. Emellett egészségügyi szempontból sem egyszerű, én is sokszor játszom fájdalomcsillapítókkal, de egyelőre maradok. Az igazság az, hogy nem könnyű abbahagyni ezt a sportot és ha egyszer befejezem, azt követően is szeretnék a futball mellett maradni valamilyen szinten – mondta Bognár Péter.