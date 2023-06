Ha június eleje, Tihany és Belső-tó, akkor 1 Way Ticket Run – immáron ötödik alkalommal hívták életre a méltán népszerű, speciális ultrafutóversenyt.

Idén még a szokásosnál is nehezebb feladat várt a szervezőkre és résztvevőkre, hiszen az előző napok esőzései alaposan eláztatták a tó körüli földutakat, ösvényeket, mezőgazdasági utakat. Bár a futók aszfalton kezdtek, a 6,7 kilométer hosszú pálya jelentős részét már rajt előtt komoly sár borította.

És akkor a legelső körben leszakadt az ég…

Akinek még voltak illúziói (értsd: lelkesen kerülgette a tócsákat, esetleg átugrotta a víz alatt álló részeket), az is gyorsan kénytelen volt feladni azokat: cipő, zokni, ruha nem maradt, maradhatott szárazon. És annak talán a szeme is bepárásodott kissé, akinek a sátrát bokáig érő víz borította rögtön az első kör után. A versenyközpontban ugyanis ekkor a víz volt az úr, mintha a Belső-tó foglalta volna el, és az a terület ami nem víz alatt állt, „csak” sáros volt.

Az égi áldás ráadásul a következő órákban többször is eláztatta a mezőnyt (és a versenyközpontot), azonban mert a 1 Way Ticket Run résztvevői kemények és a legtöbben sokat próbáltak, valamint a szervezők is láttak már egyet, s mást, nem borult a program. Szépen lement a verseny, a körülményekhez képest szenzációs eredményekkel.

Geszti Péter (Balatonfüredi Atlétikai Club, BAC) megvédte címét, idén is magyar bajnok lett, a backyard szakág specialistája 51 kört futott, ami valamivel több mint 342 kilométernek felel meg.

A végső győztest Sárosi Gyula szorongatta meg a legjobban, az Egyesület a Magyar Ultrafutásért (EMU) futója bírta Geszti mellett a legtovább, 335 kilométert teljesítve.

A harmadik helyen Kertész Ádám (Szepezdi Extrém Sportszövetség, SZESZ) zárt 308 kilométerrel.

A nőknél Kelemen Anett (BAC) kaparintotta meg a bajnoki címet, 134 kilométerrel, a második helyen Bodó Kinga (Tapolcai Trappolók, 127 km), a harmadikon Veress Andrea (BAC, 120 km) végzett. A hölgyeknél címvédő Fűrész Edit ezúttal sérülés miatt korán kiszállt a küzdelemből, a férfiaknál a nevezettek között ott volt, de végül nem állt rajthoz a hat napos futás világbajnoka, Rakonczay Gábor, valamint a tavalyi ezüstérmes Fodor Szilárd.

A 1 Way Ticket Run az ultrafutás backyard szakágát képviseli, ami azt jelenti, hogy az indulóknak 6,7 kilométert kell megtenniük óránként. Minden órában új futam indul, a megmérettetés az utolsó emberig tart. A pénteken délelőtt rajtoló verseny ebben az évben vasárnap kora délután ért véget.