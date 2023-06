1. Futsal Club Veszprém-Kecskemét 4-1 (4-1)

Veszprém. V.: Kovács, Wittner, Dr. Tóth-Tolnai. 1. FCV: Spandler – Fridrich, Everton, Dorogi, Gerencsér. Csere: Koncsol, Molnár, Kártik, Bognár, Ábrahám, Bencsik, Gavrilovics, Fellembek, Kiss. Edző: Fehér Zsolt.

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Kajtár, Nyerges, Bíró, Ristic, Öreglaki, Dávid, Haász. Edző: Soltész Levente.

Nem kellett sokat várni az első hazai találatra a bajnoki bronzcsata negyedik felvonásában, a 2. percben Gerencsér távoli lövése akadt a hálóba a kapufa segítségével, 1-0. A harmadik minutumban Fridrich szerzett labdát, majd a kapu előterébe oldalra passzolt, az üresen álló Gerencsérnek, aki közelről nem rontott, és megduplázta csapata előnyét, 2-0. A 7. percben szépített a Kecskemét, Pál vette észre az üresen mozgó Mányát középen, aki mintegy három méterről a hálóba passzolt, 2-1. A 14. percben Everton csent labdát a vendégektől, majd a saját térfeléről megindulva Rigót elfektetve bombázott a kapu jobb felső sarkába, 3-1. A veszprémiek nem álltak le, és elképesztő hatékonysággal ostromolták a vendég kaput. A 18. percben egy középre bejátszott labdára Gerencsér érkezett tökéletes ütemben, és emelte a két csapat közti különbséget háromra, 4-1.

A félidei pihenőt követően továbbra is a veszprémiek védekeztek fegyelmezettebben és mintaszerűen. Spandlert többször is tesztelték az vendégek, azonban nem jártak túl az eszén. Az utolsó percekben okosan őrizte az előnyét a bakonyi alakulat, és megszerezte a negyedik párharcon a harmadik győzelmét, ezzel pedig a bronzérmet is (a klub történelme során harmadjára) az NB I-ben.