A klub arról tájékoztatott, hogy a csapat edzője továbbra is Borgulya István marad, a játékoskeretben viszont lesznek változások (több érkező és távozó is), ezekről a hírekről később számolnak be a szurkolóknak. Ami biztos: a pontvadászat a július 29-ei hétvégén rajtol, a csoportbeosztást és a sorsolást később tartják.