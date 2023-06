Tavaly ilyenkor heten köszöntek el a veszprémi klubtól, sokan már akkor felszisszentek; ezen szám mostanra kilencre emelkedett. Ám lássuk csak a tőlük távozók névsorát: Éles Benedek (TSV GWD Minden, német Bundesliga II.), Stranigg János (US Créteil HB, francia I. osztály), Miklós Gergő (Riihimaen Cocks, fin I.), Tóth Péter (Csurgói KK, NB I), Podoba János (HE-DO B. Braun Gyöngyös, NB I). Molnár Balázs egy alacsonyabb osztályú Bundesliga csapatba igazol, de Gál Dominik, Seregi Mátyás és Simon Machac sem marad a királynék városában. – A felsorolásból is kitűnik, hogy az Európa Liga szereplésünknek köszönhetően több sportolónknak is megadatik a lehetőség, hogy a határainkon túl adjanak számot a felkészültségükről – mondta Éles József klubtulajdonos, aki Danyi Gábor szakmai igazgatóval együtt nem dőlt a kardjába a hírek hallatán, azzal a lendülettel feltérképezték, majd megállapodtak azokkal az új szerzeményekkel, akik a folytatásban a segítségükre lehetnek. Az elképzeléseiket végül siker koronázta, hiszen nyolc kézilabdázóval kötöttek megállapodást.

A beálló Grünfelder Péter (32 éves, 189 centi/95 kiló) a Sport36-Komlótól érkezik a bakonyi megyeszékhelyre, a náluk, az ÉKI-ben nevelkedett jobbszélső, Hornyák Bence (23, 192/87) a MOL-Tatabánya KC-tól, az irányító Pintér Benedek (20, 180/78) a BFKA Veszprémtől, az egykor a Telekom Veszprémnél is megfordult jobbátlövő, Lev Szuharev (23, 197/97) a Sport 36-Komlótól, míg a balátlövő Draskovics Gellért (23, 194/90) a Balatonfüredi KSE-től. Mellettük három légióst is szerződtettek: a szerb kapust, Milos Mojsilovot (30, 185/92) a görög A.C. Paoktól, honfitársát, a balátlövő Borivoje Djukicot (25, 198/97) a román CSM Oradeatól, az egyiptomi balszélsőt, Khaled Noureldent (25, 175/78) pedig az élvonaltól búcsúzott Budai Farkasok-Rév Grouptól.

Az NB I-ben maradt Fejér-B.Á.L. Veszprémhez nem érkezett új szakvezető, így a tavasszal bemutatkozott edzőkettős irányítja tovább a szakmai munkát, vagyis marad az Éles-Danyi páros a kispadon. Mint megtudtuk: adott esetben az utánpótlás korú játékosaikra is számítanak, akik közül a 18-20 évesek – a harmadosztályú csoportjukat veretlenül megnyerve – feljutottak az NB I/B-be.

– Egy ütőképes és sikerre éhes gárda kialakításán fáradoztunk, de a kiválasztáskor azt is megvizsgáltuk, hogy az új játékosok miként illeszthetők be a koncepciórendszerünkbe – árulta el a hajdani legenda. A nyári szünet után azon leszünk, hogy a játékoskeret minden szempontból egymásra hangolódjon, és mindenki alárendelje magát a közös érdekeknek. Tisztában vagyunk azzal, hogy a csapatépítés szakmailag nagy kihívás, nehéz és időigényes feladat, mindenkitől türelmet igényel. Bízunk benne, hogy a régi és az új játékosok jó elegyet alkotnak majd, nem csak segítik egymást, de küzdenek is a másikért. Azon leszünk, hogy a fiatalság és a gyorsaság továbbra is az erényünk maradjon. Szeretnénk, ha az előttünk álló évad a stabilitás jegyében telne el, kiegyensúlyozott teljesítményt mutatnánk, mindenki minél többet hozna ki magából, hogy a végelszámolásnál ne kelljen úgy izgulnunk, mint legutóbb. Összességében úgy vélem, hogy nem gyengültünk meg, talán kicsivel erősebbek is lettünk, így ha engem kérdez, látok esélyt arra, hogy a következő kiírásban az első tíz hely egyikén végezzünk.