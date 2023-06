Péti MTE–BKV Előre 6-2 (3337-3280)

Keleten a Pétfürdő a BKV Előre ellen búcsúzott az évtől. A pétiek búcsúja szépre sikerült, hiszen a vendégek csak az utolsó párnál tudtak pontokat gyűjteni, végül magabiztos, 6-2-es hazai siker született, így a Pét az ötödik helyen fejezte be az idei küzdelmeket. Eredmények: Vikor 555, Sziklási 567, Kiss 567, Szokoli 585, Bíró 545, Kun 518, ill. Józsa 551, Gönczi 561, Pete 517, Tóth 504, Szarvas 617, Falkus 530.

Pápai Vasas SE I.– NK Teke SE 7-1 (3482-3313)

A nyugati csoportban már biztos bajnokként fogadta az utolsó előtti NK Teke SE-t a Pápai Vasas első számú csapata, melyet mindig lelkes közönsége ezúttal is teli torokból buzdított. A pápaiak igazi örömjátékot mutattak be, hárman is 600 fa fölé jutottak, így nem meglepő a sima, 7-1-es hazai siker. Eredmények: Bódai 606, Kiss S. 603, Nagy M. 534, Nagy L. 603, Rieger 564, Kovács 572, ill. Illés 548, Iványi 577, Hegyi 533, Bende 539, Tóth 543, Magyar 573.

Pápai Vasas SE II.–Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE 3-5 (3155-3258)

Az NB II-ben a Vasas II. nem bírt a sárváriakkal, bár a csapatpontok tekintetében döntetlen lett az eredmény, a vendégek 103 fával többet ütöttek, így a több összfáért járó két ponttal 5-3-as győzelmet arattak. Eredmények: Szabó 531, Burján (Pálffy) 504, Magyar 524, Müller 538, Nagy M. 539, ill. Vass 577, Fülöp M. 504, Kondora 579, Németh A. 522, Fülöp T. 539, Rövid 537.