Kis híján kicsinek bizonyult a versenynek helyszínt biztosító Jókai Mór Városi Könyvtár, szó szerint még a legeldugottabb sarokban is kerültek sakktáblák az asztalra. Immár ötödik éve az évadzáró bajnokság egyben Csapó László Emlékverseny is, melyre a vármegyéből és azon túlról is sokan neveztek.

- Korábban soha nem tapasztalt nevezői létszámot regisztráltunk, megmondom őszintén, minket is meglepett ez az élénk érdeklődés – nyilatkozta Kiss Csaba, a Szabadgyalog Sakk Egyesület elnöke. - Ezidáig 27 induló volt a legtöbb nevező, ehhez képest idén megnégyszereződött a sakkozni vágyók száma, 108-an ültek asztalhoz. Csapó László a város elismert pedagógusa volt, remek sakkozó, aki 2015-ben hagyott itt minket. Előzetesen 66-an, a helyszínen még 42-en adták le nevezésüket, aminek örültünk, de a jövőben valószínűleg előzetes nevezéshez kötjük a részvételt és 80 főben maximalizáljuk. Pápa mellett többek között Sárvárról, Tatáról, Ajkáról, Veszprémből és Győrből is érkeztek indulók. Az indulók számától függően a partik hét fordulós svájci rendszerben vagy körmérkőzéses formában zajlottak 15-15 perc gondolkodási idővel.

Kiss Csaba reményét fejezte ki, hogy lesz néhány olyan pápai vagy környékbeli induló, aki a versenyen szerzett pozitív élmények kapcsán a későbbiekben csatlakozna egyesületükhöz és akár a vármegyei bajnokságban is asztalhoz ülne. A kategóriák győztesei: Tóth Tibor, Somogyi Barbara, Németh Dávid, Kiss Bence, Kiss Dorina, Imre Marcell, Tavasz Hajnalka, Varga Fülöp Dominik, Mayer Attila, Masszi Ágnes.