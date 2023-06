A nyugati területről 9 város képviseltette magát. A versenyt csaknem 30 éve szervezik Ajkán, ugyanis a rendezés színvonalát látva a Tánccsoport Szövetség pályázat alapján biztosítja a rendezés jogát. Horváthné Baráth Piroska, az Ajkai Dinamik rock and roll klub vezetője elmondta, hogy Veszprém vármegye csapatai is szép eredményeket értek el.

Children párosban első helyen végzett Szabó Noel és Varga Dorina Hanna (Black Bunny Pápa), második lett Hári Olivér és Hebó Vivien (Kid Veszprém). Juveniles párosban Csite Adrián és Varga Ramóna Linda (Black Bunny Pápa) végzett az élen, második lett Radnai Kristóf és Nagy Noémi (Kid Veszprém). Junior párosban Péter Ákos és Sipos-Kiss Virág (Black Bunny Pápa) arany, Kurdi Mátyás és Fölföldi Frida Judit (Dinamik Ajka) bronz érmet szerzett. Children kisformációban a Dumagépek (Kid Veszprém) a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Juveniles kisformációban a Pixies (Acro Dance Balatonfüred), arany, a Crystals (Black Bunny Pápa) ezüst, a

Dreamteams (Kid Veszprém) bronz érmet szerzett. Junior kisformációban a Sweeties (Kid Veszprém), a Messy Girls (Dinamik Ajka) és a Purple Jam (Acro Dance Balatonfüred) végzett dobogós helyen. A Ladies Dance kisformációban a Brilliance (Black Bunny Pápa) második helyen végzett.

A Ladies Dance Plus kisformációban a Csinizsaruk (Kid Veszprém) végzett az élen, a második helyezést a Wonder (Acro Dance Balatonfüred) szerezte meg.

A Ladies contact style kisformációban a Prodigy Project (Kid Veszprém) szerezte meg a győzelmet, Children nagyformációban a Szuper csajok (Kid Veszprém) nyert, Juveniles nagyformációban a Pretties (Acro Dance Balatonfüred) arany, a Flame Princess (Kid Veszprém) ezüst érmesként végzett. Girls nagyformációban a Fantasy (Dinamik Ajka) végzett az élen, őket követte a Francies (Kid Veszprém) valamint a Little mix (Acro Dance Balatonfüred). Ladies nagyformációban a No way, Ladies Contact Style nagyformációban a Baby dolls (mindkét csapat Kid Veszprém) szerepelt a legjobban.