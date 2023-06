A már a magyar felnőtt válogatottban is bemutatkozó kapus az elmúlt két évet a NEKA együttesében töltötte szintén kölcsönben. A mostani szerződés 1+1 évre szól. Palasics Kristóf 2018-ban került Veszprémbe, az utánpótlásba, de a felnőttek között is szerepelt néhány alkalommal. A fiatal játékos 2021 óta szerepelt kölcsönben a balatonbogláriaknál, akiknél olyan jó formába lendült, hogy idén Grúzia ellen pályára léphetett a felnőtt válogatottban is.