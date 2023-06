Telekom Veszprém – OTP Bank-Pick Szeged 34-27 (18-17)

Veszprém Aréna, 5078 néző. V.: Hargitai, Markó. Telekom Veszprém: CUPARA 1 – Vajlupau 2, REMILI 4, ILIC Z. 7, PESMALBEK 6, LAUGE 3, ELÍSSON 9 (6). Csere: Corrales (kapus), Ligetvári, A. Nilsson 1, Sipos, el-Dera 1, Mahé. Edző: Momir Ilics.

OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Sostaric 3, Gaber 1, ROSTA M. 4, Mackovsek 4, Szita, Bombac 1. Csere: Alilovic (kapus), Tönnesen 2, BLONZ 6 (5), BODÓ 4, Garciandia 1, Bánhidi 1, Martins. Edző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 6/5.

Komor felhők gyülekeztek hétfőn délután Veszprém felett, és nem sokkal a meccs előtt el is kezdett cseperegni az eső. A bajnoki döntő első felvonásából kiindulva bizonyára sok bakonyi szurkoló látta baljósnak az égi jelet, a kedvencek ugyanis pénteken simán kaptak ki Szegeden, a Pick Arénában. Ez azt jelentette, hogy a Tisza-partiaknak egyetlen siker kellett ahhoz, hogy idén is bajnoki címet ünnepelhessenek. Sorozatban a harmadikat, az előző öt kiírásból a negyediket. Belegondolni is rossz, de azért sokan belegondoltak, tekintve, hogy Momir Ilics csapata nem festett jó képet a múlt héten, a hat gólos különbség (31-25) reális volt aznap a felek között.

Ugyanakkor persze rengetegen bizakodtak is, hiszen nem szabadott elfelejteni azt sem, hogy ebben a szezonban négy alkalommal is simán (többször is kiütéssel) verte az Építők a Pick Szegedet.

Kiváló hangulatban indult a meccs, minden adott volt a két nagyágyú izgalmas összecsapásához.

Az első percekben a Szeged kezdeményezett, Vajlupau szerezte meg először a vezetést a hazaiaknak, 4 perc: 3-2. Cupara védett kettőt és máris 5-2 állt az eredményjelzőn, Juan Carlos Pastor rögtön reagált egy időkéréssel.

Bodó szépített Ligetvári kiállítását követően, de a Veszprém simán tartotta előnyét, 10. perc: 8-5. A folytatásban egy gólra csökkent a különbség, 8-7, viszont Rosta két percet kapott, Pesmalbek pedig ellentmondást nem tűrően használta ki a helyet a falban.

Működött a Telekom taktikája támadásban, a Pick azonban tudta követni, nem nőtt a különbség, 16. perc: 12-10. Nem volt könnyű dolga a vendégeknek, egyre hatékonyabban működött a bakonyiak védekezése. A Szeged azért küzdött, hogy ne menjen három találat fölé a különbség, sikeresen, Sostaric gólja után 14-12 állt az eredményjelzőn.

Ilic Zoran remek napot fogott ki, azonban megrázta magát Bombac is, aki Bodónak adott gólpasszt, Momir Ilics időt kért, 24. perc: 15-14. Nilsson kapufája után az egyenlítésért támadhatott a Pick, és Bombac be is gyötörte a labdát a kapuba, 16-16. A vezetést is átvehette volna a Tisza-parti csapat, ám Cupara megfogta Garciandia ziccerét. A hajrában a házigazda kihasználta Bodó két perces kiállítását, az első játékrész 18-17-es állással végződött.

Rontott támadással kezdte a második játékrészt a Szeged, a másik oldalon Mikler védett nagyot. Kapkodás volt mindkét oldalon, három percig nem esett gól, Ilic Zoran törte meg a csendet. Corrales kivédte Blonz hetesét, de Sostaric betalált a szélről, így már a Szegednek is volt gólja a második félidőben, 19-18.

A vendégek hibáztak többet a folytatásban, pedig kétszer is emberelőnyben játszhattak, a második alkalommal Momir Ilics kapott büntetést a kispadon. Újra három találat volt a különbség, 22-19, majd Cupara védett, Elísson pedig ismét pontos volt a büntetővonalról, 23-19.

Remekül védekezett a Telekom, és Cupara is elkapta a fonalat, a szerb kapus még gólt is lőtt, 24-19. Robogott tovább a bakonyi együttes, hatra nőtt az előny, 26-20.

A közönség is érezte, hogy most el lehet dönteni a mérkőzést, megrogyni látszott a Szeged. Cupara pedig túlpörgött, olyan vehemensen reklamált a játékvezetőknél, hogy két percei kapott jutalmul.