Finta Péter vármegyei igazgató és Császár László, az igazgatóság társadalmi elnöke köszöntötte az eseményen megjelent futballistákat és a klubok képviselőit. A díjak átadása előtt a résztvevők egy perces néma gyászszünetet tartottak a tavaly decemberben elhunyt Máté István elnökségi tag, a vármegyei labdarúgás legendás alakjának emlékére.

Az ünnepi évzárón a hagyományoknak megfelelően az igazgatóság által szervezett bajnokságok első három-három helyezettje kapott elismerést és oklevelet, valamint a gólkirályokat díjazták.

Bognár Péter, az idei Napló-kupa díjazottja

Fotó: Benkő Péter/Napló

Lapunk is átadta a vármegye legjobbjának ítélt kitüntetést: a Napló-kupát idén az Úrkút SK-t erősítő Bognár Péter kapta meg. Bognár Péter a vármegye I-es pontvadászatban aranyérmet szerzett csapatával, emellett a vármegyei kupasorozatban is diadalt ünnepelhetett. A 35 éves védő/védekező középpályás 31 mérkőzésen lépett pályára a nemrég véget ért idényben és összesen öt gólt szerzett.

A legnagyobb kupát az Úrkút SK kapta, amely a bajnoki címet és kupasikert is ünnepelhetett idén, a kép közepén Vágfalvi Norbert klubelnök, mellette (jobbra) Császár László és Ürményi Adrián, az egyik támogató cég ügyvezetője

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az úrkútiak megvédték bajnoki címüket, és – ahogy Finta Péter is kiemelte – először dupláztak, korábban még egy csapatnak sem sikerült egy szezonban elhódítani a bajnoki aranyat és a vármegyei kupát. Komoly dicséret illeti az úrkúti egyesületet, amely régóta meghatározó tagja a vármegye I-nek, jelenleg pedig uralja a mezőnyt.

A díjazottak, vármegye I.: 1. Úrkút SK, 2. Pápai Perutz FC, 3. Tihanyi FC, gólkirály: Horváth Ákos (Úrkút) 24 gól.

Vármegye I., U19: 1. Várpalotai BSK, 2. Fűzfői AK, 3. FC Zirc, gólkirály: Makacsek-Molnár Márk (TIAC VSE) 45 gól.

Női felnőtt: 1. PELC-Nyárád, 2. Gyulafirátót SE, 3. Devecser SE, gólkirály: Kalmár Helga (PELC-Nyárád) 9 gól.

Vármegye II.: 1. Csabrendek, 2. Öskü, 3. Balatonszepezd, gólkirály: Kiss Ádám (Ősi) 39 gól.

Vármegye II., U19: 1. Balatonfüredi FC, 2. Herend, 3. Ősi, gólkirály: Balázs Dávid (Ősi) 65 gól.

Vármegye III., déli csoport: 1. Révfülöp, 2. Tapolca ÖFC, 3. Balatonakali, gólkirály: Cseh Milán (Balatonakali) 35 gól.

Közép csoport: 1. Zalaerdőd, 2. Kolontár, 3. Apácatorna, gólkirály: Laczi Balázs (Zalaerdőd) 19 gól.

Keleti csoport: 1. Bakonynána, 2. Várpalota, 3. Balatonkenese, gólkirály: Polgár Gábor (Balatonkenese) 36 gól.

Északnyugati csoport: 1. Somló SC, 2. Borsosgyőri ISE, 3. Kéttornyúlak, gólkirály: Kerkuska Zsolt (Mezőlak) 38 gól.

Északi csoport: 1. Nemesgörzsöny, 2. Adásztevel, 3. Pápateszér, gólkirály: Schermann Péter (Adásztevel) 24 gól.

U16-os bajnokság, A csoport: 1. VFC USE A, 2. Balatonalmádi SE, 3. VFC USE B, gólkirály: Redencki Zsombor (VFC USE A) 23 gól. B csoport: 1. Várpalota, 2. Öskü, 3. Úrkút, gólkirály: Csáfordi Péter (Várpalota) 31 gól.

U14, A csoport: 1. VFC USE, 2. Ősi, 2. FC Ajka, gólkirály: Kaszás Levente (VFC USE) 15 gól. B csoport: 1. Fűzfői AK, 2. Devecser, 3. Öskü, gólkirály: Toki Kristóf (Magyarpolány) 19 gól.

U13, gólkirályok: Porkoláb Szimonetta (FC Ajka) 33, Belucz Lilien (Szerecsenyi SE) 20, Mészáros Merse (Szentantalfa), Kila Armand (Várpalota) 49, Vörös Norbert (VFC USE) 39, Horváth Richárd (Magyarpolány) 21, Orsós János (Devecser) 21, Melhart Máté (Csetény) 34, Maász Márton (Alsóörs) 31, Horváth Roland (Monostorapáti) 42.

Téli-kupa, ajkai csoport. 1. Sümeg, 2. Zirc, 3. Csabrendek. Pápai csoport: 1. Borsosgyőri ISE, 2. Pápai ELC B, 3. Herend. Péti csoport: 1. Balatonalmádi, 2. Pét, 3. Várpalota.

(A futsal bajnokságok eredménysorával külön írásban foglalkozunk.)