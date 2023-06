A Pápai Sport Centrumban kicsik és nagyok izgatottan melegítettek a verseny reggelén, a szervezők 7, 15 illetve 22 kilométeres távra várták a jelentkezőket. A sportolókat Áldozó Tamás polgármester köszöntötte, aki elmondta, az önkormányzatnak kiemelt célja a lakosság figyelmének felhívása az egészséges életmódra, a testmozgás fontosságára.

- Úgy gondolom, az útvonal még a rutinos, őshonos pápai futóknak is kihívást jelent, élményekkel teli lesz. Azt kívánom, hogy mindenki ismerje meg ezeket a helyszíneket és ha most járnak először Pápán, kapjanak kedvet ahhoz, hogy vendégként is visszatérjenek – mondta a polgármester.

A futók a Pápai Sport Centrumból indulva érintették a Sportcsarnokot, a Várkertfürdőt, a Kékfestő Múzeumot, a Pannonia Reformata Múzeumot, az Esterházy-kastélyt és a Külső-várkerti játszóteret is.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

- Próbáltuk a sporton keresztül népszerűsíteni a várost és annak kulturális és sport intézményeit - mondta Györkös Virág főszervező. - A verseny keretében nemcsak elhaladtak a létesítmények mellett a futók, hanem az útvonalat követve át is haladtak azokon. Örömteli, hogy sok nem pápai lakost is üdvözülhettünk a résztvevők között, akik reményeink szerint minél hamarabb visszatérnek hozzánk felfedezni a várost. A visszajelzések pozitívak, így terveink szerint jövőre is folytatjuk ezt az idén megkezdett sorozatot.

A szervező hozzátette, a PAC következő saját rendezésű eseménye az augusztusi 24 órás váltófutás lesz.