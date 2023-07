- Azt a munkát, amit elterveztünk, elvégeztük - kezdte a veol érdeklődésére Borgulya István, a Balatonfüredi FC edzője. - A játékban volt némi lemaradásunk. Egyszerűen azért, mert a vártnál több játékos érkezett, olyanok is, akik a kezdőcsapatban kaphatnak helyet. Ezért az a helyzet állt elő, hogy az edzőmérkőzéseken nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Valószínűleg még a következő napokban is lehet változás a kezdőcsapatot illetően, ám bízom benne, hogy ez nem fog gondot okozni, és jó rajtot tudunk venni.

Kiderült az is, a több mint 10 új játékos mellett Géringer Tamás, Róth István és Sárossy Dániel is elköszönt. Kérdésre válaszolva a szakember elmondta, nem mond le a bátor támadó futballról.

- Az érkező játékosokat tétmérkőzéseken látom majd igazán, de bízom bennük - hangsúlyozta Borgulya István, aki hozzátette: a labdarúgók fizikálisan is készen állnak az előttük álló szezonra, reméli, ez már most vasárnap is látszani fog.

- Bárki ellen, így a Gyirmót FC Győr II ellen is győzelmet várok, most is megpróbáljuk itthon tartani a három pontot - jelentette ki a füredi edző. - Minden jel szerint fiatal csapattal érkezik az ellenfél, felkészültünk belőlük.

A Practical Veszprém elleni megyei rangadóra szeptember 3-án kerül sor Pápán, míg a 2023/2024-es szezon jövőre, május 26-án fejeződik be a Puskás Akadémia FC II ellen. Ugyanakkor augusztus 6-án ismét hazai pályán vitézkedhet a BFC, hiszen a MOL Magyar Kupa 2023/2024-es kiírását kezdik a piros-fehérek: az ellenfél az ugyancsak az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Budaörs lesz.