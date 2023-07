Vészmadár sem szeretnék lenni, szikrányi ellenszenv sincs bennem, sőt őszintén drukkolok Szoboszlai Dominiknek, ennek a tagadhatatlanul tehetséges, 23. életévében járó srácnak, hogy fusson be ragyogó karriert, valósuljanak meg álmai. Ebben a jókívánságban van egy halom önzés is, hiszen középiskolás korom óta Liverpool-szurkoló vagyok (a pár éve elhunyt kapus, Ray Clemence volt a kedvencem), soha nem fordult meg a fejemben, hogy elpártoljak a csapattól, még az előző, dicstelen, bosszankodásra okot adó évadban sem. A jelenség aggaszt, az őt körülvevő reklámhadjárat, az ajnározás szuperlatívuszai, azok a megalomán elvárások, amikre egyelőre nincs garancia. Az effajta hírverés soha nem vezet jóra. Goethe írta: „A tehetség a csöndben formálódik, a jellem a világ forgatagában.” Szoboszlai intelligensebb annál, hogy nagy mellényben pózoljon honfitársai, vagy akár a világ labdarúgást imádó közönsége előtt. A mellényt „rávarrták”, oktondi módon belekényszerítik a nem kívánt jelmezbe. Lavinaként görgetik róla a különböző fotókat. S a fiatalembert sodorja az ár, még ha a hullámok langyosak, hízelgők is. Kétségkívül lázban égünk, abban ringatjuk magunkat, hogy új fejezet kezdődött a hazai fociban; egyszóval adunk egy klasszist a világnak. Tökéletes választás, ő a jelen és a jövő, hangoztatják széles körben lelkesen. Hiszem, legalábbis remélem, hogy a kőkemény Premier League-ben majd állja a sarat a fiatalember. Liverpoolban is zöld a fű, de mérföldekkel nagyobb a terhelés és a követelmény, mint mifelénk. Magyar labdarúgó még nem vert igazán gyökeret a Beatles városában. Talán majd most. De ne hajszoljuk bele a nagyszerű felépítésű fiút abba a miliőbe, ahol nincs pardon, egyedül a teljesítmény a mérvadó. Persze optimista vagyok én is, elképzelem, ahogy bombaerős löketeivel kapitulálásra készteti a hálóőröket. De várjunk, ne lejtsünk táncot előre, ne csaljuk tévútra egyelőre alaptalan jelzőkkel. A kétirányú ámítás általában zsákutca. Ismerünk egykor fiatal költőket, írókat, énekeseket, akik a korai reflektorfény sugarában megroggyantak, eltűntek a süllyesztőben, emlékeinkből is kivesztek. Akadt olyan szépségkirálynő is, aki képtelen volt elviselni az őt övező álságos forgatagot. Rokonszenvünk, szimpátiánk akkor lesz igazán őszinte Szoboszlai Dominik iránt, ha nem iszunk előre a medve bőrére. Elég, ha szorítunk érte.