– Szorgalmával, elért sikereivel irányt adó mindenki számára, megtisztelő, hogy eljött hozzánk az örökös kajakbajnok – mondta Cini. Reni edző kollégájával, Tokár Krisztiánnal és jó néhány kajakkal érkezett. Továbbá a kajakakadémián tanuló és a vidékbajnokságon érmet szerzett húsz gyermeket szintén magával hozta, számukra jutalomnap volt a csütörtöki program. Török Péter a Révfülöpi Iskolai Vitorlázó és Vízimentő Egyesület elnöke elmondta, hogy az egyesület szeretne hagyományt teremteni a Szigeti strand vizes és vízi sportos rendezvényeiből, amelyek mindegyikéhez megnyerik egy-egy, a vízi sportokban jeleskedő neves sportoló részvételét, támogatását.

– A nyári strandi hangulatban meg kell mozgatni a helyi és a nyaraló gyerekeket, akik szívesen vesznek részt a programokon, és örülnek, ha példaképeikkel találkozhatnak. Ma Csay Renáta és Salga István segít népszerűsíteni a sportot, a két maratoni kajakozó a sportág ikonja. A gyerekek láthatják, hogy ők miként készülnek fel egy-egy versenyre, megismerhetik segítségükkel a sportágat, és együtt szállhatnak vízre az esti túrán, amelyet követően ezúttal is minden résztvevő emléklapot kap – mondta Péter.

A Szigeti strandon rendezett eseményt a délutáni várható rossz időjárás miatt előre hozták, de így is rengetegen élvezték a kajak- és SUPedzéseket, amelyeket Csay Renáta hússzoros világ- és tizenhatszoros Európa-bajnok és Salga István kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok tartott. A szabályok betartása mellett rögtönözve, a vízimentők segítségével és irányításuk mellett, szigorúan csakis mentőmellényben szállhattak vízre a gyerekek.

Egyben megtanulták azt is, hogy alkalmazkodniuk kell az időjáráshoz, és csak fegyelmezetten szabad sportolniuk a vízen is. A jó hangulatból azonban nem volt hiány, több olyan gyermek is boldogan versenyzett, aki még sosem látott SUP-deszkát. A népszerű futamokat az egyesület tagja, Holczinger Zoltán vezette. Amint azonban a közelgő vihar miatt a vízimentő a sípjába fújt, mindenki fegyelmezetten a partra evezett, és gyorsan összepakoltak, majd

az eső miatt a kertmozi teteje alatt folytatták a programot közönségtalálkozóval. A gyerekek örömmel beszélgettek és fotózkodtak a bajnokokkal, akik beszéltek pályafutásukról, a sportág szépségeiről.

Kiderült, hogy Renáta 12 évesen kezdett el kajakozni Győrben, és sok lemondással járt számára a siker. Például nem lehetett ott a saját ballagásán, nem tudott elmenni hétvégente diszkóba a sok verseny és edzés miatt. A kislánya még csak négy hónapos volt, amikor visszatért a versenyzéshez, amely során bejárta a világot. Európa összes országában megfordult, utazgatott egész életében – vallotta Renáta, aki ajándékkal is kedveskedett a résztvevőknek.

A sportág örökös bajnoka ma edzőként dolgozik, egy akadémia névadója, és az edzőtáborokban, versenyeken ott van a gyerekek között, segíti a elkészülésüket. Napi szinten saját csoportját is edzi, versenyekre készül az irányítása alatt 40 lány és 40 fiú a 2008–2015-ös korosztályból, négy csoportban. Reni Cini meghívására érkezett Révfülöpre, ahol először fordult meg. – Igazi gyöngyszem a település, biztos, hogy még jövünk ide máskor is. Gyönyörű a tó, különös varázsa van a Balatonnak, nagyon jó itt lenni – nyilatkozta a bajnok, aki azonban kajakozás esetén a folyók vizét szereti jobban, abban a közegben érzi magát igazán otthon. Reninek ma már két gyermeke van: 18 éves fia, Brúnó és 15 éves lánya, Lili szintén kajakozik és versenyez. Brúnó felnőttEurópa-bajnokságra készül, Lili vidékbajnokságon érmet szerzett, most országos megmérettetésre edz. Renáta szerint, aki szereti a természetet, a vizet, elég kitartó és egy igazán vagány sportágat akar űzni, az keressen fel egy klubot, és kajakozzon. Ugyan kell hozzá állóképesség, és aki elkezdi, az jó, ha tud úszni, van kitartása és lelkesedése, viszont nem unalmas sportág. Télen tanmedencében edzenek, tornatermi edzések vannak, futnak, úsznak is. A kajakozás, amint minden más sportág, nagyon sokat ad hozzá az élethez: a mozgás mellett megtanít küzdeni, tiszteletre, empátiára nevel.

