Az eseményen elkötelezett törzsszurkolók, és hűséges ajkai drukkerek, érdeklődve hallgatták Geri Gyula klubelnök beszédét. A hazai csapat izgalmas időszak előtt áll, és mind a játékosok, mind a szurkolók már nagyon várják a következő bajnokság kezdetét. Különösen úgy, hogy a bakonyi együttes az idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A szurkolói ankéton a klubelnök büszkén beszélt arról, hogy az elmúlt idényben elért harmadik hely nagyszerű eredmény volt, és megköszönte a szurkolók és a város támogatását is. Geri Gyula, kijelentette, hogy az elvárás az új bajnokságban a győzelem, így komoly elvárásokkal kell szembenézniük. Az elnök kiemelte, hogy a céljuk az, hogy ha elindulnak egy bajnokságban azt meg is nyerjék. Az évforduló alkalmából a klub egy könyvet is kiad az ajkai labdarúgás 100 éves történetéből, amelyet augusztus végén vagy szeptember elején terveznek megjelentetni. Az ünneplésnek része lesz egy szeptember 3-i mérkőzés a Vasas ellen, amit egy múltidéző Ajkai Bányász és egy Ajkai Alumínium öregfiúk labdarúgó mérkőzéssel nyitnak meg. A klub elnök beszélt még arról is, hogy az FC Ajka infrastruktúrájában is jelentős változások várhatóak. Az öltözőket átalakítják, a büfét áthelyezik, a labdarúgók pedig nagyobb helyiséget kapnak. Emellett a Sportcsarnok is átalakul a Sportcentrumban. A csarnok teteje zöld-fehér színt kap, valamint a távhő bevezetését is tervezik. A csapat tagjai a jövőben más sportszergyártó felszerelést fognak viselni (mint az eddig megszokott), amelyet a szurkolók is megvásárolhatnak. Az elnök beszéde után Jeney Gyula vezetőedző és Csizmadia Zoltán csapatkapitány értékelte az FC Ajka labdarúgóinak eddigi teljesítményét és felkészülését. Az ankét szurkolói kérdésekkel és válaszokkal zárult.