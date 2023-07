Egészen az utolsó fordulóig kellett várni a bajnokavatásra a vármegyei harmadosztály északi csoportjában a 2022/2023-as szezonban. Úgy alakult, hogy a záró játéknapon találkozott egymással az éllovas Adásztevel és a második Nemesgörzsöny. A feleket mindössze egyetlen pont választotta el egymástól. A adászteveliek ekkor négy győztes meccset tudhattak maguk mögött, a nemesgörzsönyiek pedig ötös sikerszériában voltak, érdekesség, hogy mindkét együttes a harmadik Pápateszérrel szemben maradt alul korábban.

Az idény legnagyobb rangadójának Adásztevel adott otthont, a hazaiak, akiknek elég lett volna a döntetlen is, joggal reménykedhettek, hogy bajnoki címet ünnepelhetnek saját pályájukon. Ráadásul a vezetést is megszerezte a házigazda, a 31. percben Hegedűs Bálint talált a hálóba. A Nemesgörzsöny azonban nem hagyta annyiban a dolgot, a szünet után, a 47. percben Pócza Attila egyenlített, a 65. percben pedig Szabó Attila megfordította az állást, 1-2. Az Adásztevel nem tudott újítani, az 1-3-as végeredményt Peszmeg Bálint állította be.

A Nemesgörzsönyi SE 41 pontot szerezve lett bajnok, az adászteveliek 39 egységet gyűjtöttek. A harmadik helyre az a Pápateszér (34 pont) futott be, amely, mint említettük, a későbbi arany- és ezüstérmest is két vállra fektette, esélyesként viszont többször is pontot hullajtott. A legkevesebb gólt egyébkét a pápateszériek kapták az északi csoportban, a harmadik helyezett védelme mindössze 27 alkalommal kapitulált.

A legtöbb találat a bajnok Nemesgörzsöny nevéhez fűződik, az együttes kereken 70-szer mattolta vetélytársait a szezonban.

A gólkirályi címet azonban nem nemesgörzsönyi játékos szerezte meg, az Adásztevelt erősítő Schermann Péter lett a mezőny legeredményesebb futballistája 24 találattal, megelőzve Deli Ádámot (Bakonytamási, 19. gól) és Karvas Bencét (Csót, 18 gól).