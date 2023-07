Az Athlete Plus egy globális szervezet, mely támogatja a fiatalok álmainak megvalósulását, pattogtassanak bárhol a világban. Az év elején a VKK-val is partnerségi kapcsolatra léptek, azzal a céllal, hogy ösztöndíj lehetőséget nyújtsanak magyar tehetségeknek, továbbá, hogy letegyék egy közös nemzetközi kosárlabda-akadémia alapjait a vármegyeszékhelyünkön. Az egyedülálló táboruk összekapcsolta az ide érkezett sportolókat, szakembereket és játékos-megfigyelőket, a fiataloknak pedig esélyt kínált, hogy kapcsolatba kerüljenek, illetve tanuljanak elismert trénerektől. Ráadásul közben a tudásukról is számot adhattak.

– A rendezvényen spanyol, amerikai és skót vendég volt a vezetőedző (utóbbi Alexander Geddes, a VKK nemrég kinevezett szakvezetője, az Euroliga Vezetőedzői Testületének operatív vezetője – a szerk.), nekik öt másodedzőjük volt, vagyis a glóbusz különböző pontjairól, Jordániától Svédországon és Madagaszkáron át Dániáig érkezett 13-20 éves fiúk és lányok magas szintű oktatásban részesültek. Voltak egyéni és csapatszintű foglalkozások, technikai és taktikai, aztán kondicionális és elméleti képzések, de egymás közötti mérkőzésekre is sor került. Veszprémieket is köszönthettünk a táborban, a szakemberek rendre megdicsérték őket – mondta az eseményt koordináló Naményi Márk, a VKK felnőtt körének másodedzője.

– Mindnyájan abban hiszünk, hogy ezek az izgalmas lehetőséget kínáló napok szolgálták a fiatalok fejlődését, új távlatokat nyitottak előttük, hogy idővel minél magasabb szinten játszhassanak. Igazán tehetséges gyermekekkel is találkozhattunk itt. Úgy vélem, mindenki hasznos tapasztalatokkal tér majd haza Veszprémből, ebből a pompás sportsikerekkel rendelkező csodás városból – tette hozzá a hazánkban először járt Javier Carrasco, a spanyol Real Betis női csapatának szakmai főnöke.