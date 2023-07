– Legutóbb hét éve beszélgettünk, de miként akkor, most sem volt könnyű elérni. Kezdjük a végén: hol vagy most és mit csinálsz?

– Nyugaton a helyzet változatlan, vagyis, ha tehetem, akkor kártyázok és nőket futtatok – mondta nevetve az 54 éves főhősünk, aki 1985 és 1994 között erősítette a veszprémi műhelyt. Komolyra fordítva a szót: 18 éve Németországban élek a feleségemmel, Gabival, jó ideje Baden-Württemberg tartomány Singen nevű városában, a Bodeni-tótól nem messze.

– Még mindig a hozzátok közeli, engeni Waldorf Technik GmbH alkalmazásában állsz, ahol olyan robotokat szereltek össze, amik a milliméter ezredrésze mentén dolgoznak?

– Nem, azóta már váltottam, a tőlünk egy kőhajításnyira lévő Bergmann családi vállalkozásánál vagyok sofőr, a cégünk valójában magánszemélyek és társaságok költöztetésében segédkezik, illetve raktárakat üzemeltet. Minden reggel beülök a teherautómba, ha kell, akkor Németországon belül viszek ezt-azt, de ha arról van szó, átugrok a szomszédos Svájcba is. Ám jártam már távolabbi helyeken is. Ez azért az előzőnél nehezebb munka, tehát mielőtt megkérdeznéd, aligha erről a kocsiról megyek nyugdíjba.

– Egészen lelkesen mesélsz a munkáidról…

– Persze, ti ezen odahaza meglepődtök, mert csak a régi énemet ismeritek. Mára benőtt a fejem lágya, megkomolyodtam. Ez főként a páromnak köszönhető, akivel 29 éve vagyunk együtt. Az itteni életünk első szakasza pokoli nehéz volt, matracokon aludtunk, aztán lassan helyükre kerültek a dolgaink. Egyik társaságnál sem volt könnyű elfogadtatnom magam külföldiként, de idővel mindenütt bizonyítottam, hogy lehet rám számítani.

Veszprémi játékosként

– Sok veszprémi kézilabdabarát mit adott volna azért, ha évtizedekkel ezelőtt is ilyen éretten gondolkodsz…

– Akik ismernek, azok tudják, hogy az akkori baklövéseimért drágán megfizettem. Makacs, önfejű és kezelhetetlen voltam. Ennek tudható be, hogy derékba tört a pályafutásom. Temérdek hibát követtem el, ezért nem is szívesen hozom fel a régmúltat. Alighogy megszülettem, az édesanyám elhagyta az országot, míg az édesapám kamionosként járta a világot. A nagyszüleim lettek a nevelőszüleim.

– De ez nem lehet mentség arra, hogy a generációd legtehetségesebb tagjaként elkallódtál!

– A mai eszemmel mindent másként csinálnék. Régebben a fejemet vertem volna a falba, hogy ennyi sütnivalóm volt, de ma már ez sincs bennem. Igaz, nem is mosolygok az akkori zűrös ügyeimen.

– Mikor 16 évesen odakerültél a nagycsapathoz, olyan csillagok mellett ültél az öltözőben, mint Horváth Gábor és Gyurka János, majd Putics Jenő is csatlakozott ehhez a „szoborparkhoz”. Ezek a karizmatikus egyéniségek nem próbáltak terelgetni, mondván: „…Kacsa, egy győzelmet nem ünneplünk napokig!”?

– A maguk módján segítettek – leginkább a pályán –, de a magánéletemet illetően nem hallgattam senkire. Pedig nincs kétségem afelől, hogy jót akartak nekem. Talán csak Pardi Károlytól tartottam kicsit, ő egy nagydarab, akaratos fickó volt, aki mindenkinek őszintén megmondta a véleményét. Aztán ahogy a többiekkel, vele is jóban lettem. Hajnal Csaba ügyvezetővel sem ápoltam rossz viszonyt, pedig ő aztán rengeteg pénzbüntetést kiszabott rám. Neki ez volt a legegyszerűbb fegyelmezési eszköz, de én a helyében máshogy álltam volna Kalocsay Attilához.

– Hallgatunk…

– Most sokan jöhetnek azzal, hogy könnyen dumálok innen, ennyi idő távlatából, ám én az ő pozíciójában megvizsgáltam volna azt is, hogy hol és hogyan nőttem fel, milyen munícióval rendelkeztem a nagybetűs életre. Mert a tehetség könnyen elvész, ha nincs mögötte erős szülői, családi támogatás. Akkor úgy éreztem, senki nem áll mögöttem.

Az 1992-es fogadáson, a városháza előtti emelvényen

– A rendkívüli adottság speciális foglalkozást igényel, csakhogy te akkortájt úgy voltál vele: aki tehetséges, az senkinek sem tartozik elszámolással.

– A nagyszüleim képtelenek voltak féken tartani, még a keménykezű és az általam nagyra tartott pedagógusunk, Hidasi Ferenc sem bírt velem, az éjszakázások miatt gyakran hiányoztam a délelőtti edzésekről. Utána meg fizettem, mint a katonatiszt, hétfőnként rendre jelenésem volt a klubirodán. Ezzel együtt senkit sem okolok amiatt, hogy a karrierem így alakult, hogy folyton magánéleti problémákkal küzdöttem.

– A Báthory-kupák, az úttörőolimpiák, az Országos Serdülő és Ifjúsági Kupák elhódítása után 17 évesen felnőtt bajnok lettél. Nyolcadik osztályosként volt olyan fináléd Debrecenben, hogy átugrottad (!) az eléd állt sáncot. Idehaza többszörös bajnok és kupagyőztes vagy, a „hármasugráskor” a KEK-serleget is magasba emelhetted. Úgy, hogy a nagy menetelés során, 1991-ben tíz gólt lőttél a spanyol C.D. Elgorriaga Bidasoa otthonában, az egyiket hát mögött. Maga vagy a beteljesületlen ígéret, mégis sok szép emlékeket őrzöl. Melyikre vagy a legbüszkébb?

– Nem szeretném felidézni a veszprémi éveket. Azért ne feledjük: 25 évesen mégiscsak kirúgtak a műhelytől. Nem tudtak és nem is akartak megtartani. Persze tudom, magamnak köszönhetem a sorsomat. Később, mikor a televízióban néztem a Fotex VSE-t, arra gondoltam, nekem is ott lenne a helyem a srácok mellett. Voltak, akik nem akarták, hogy Szegedre menjek, emiatt kerültem Komlóra, ahol a helybeliek megbecsültek és idővel megszerettek. Igaz, ott már nem voltam olyan vad, nagyvonalakban „elhagytam” a balhékat. Mint utóbb megtudtam: az ottani emberek eleinte úgy voltak velem, hogy jött hozzájuk Veszprémből egy nagyképű csibész. Ott ismertem meg a későbbi feleségemet, Gabit is. Az első évad végén negyedikek lettünk a Komlói BSK-val, Skaliczki László vezetőedző irányítása mellett. Jó kis alakulatunk volt, Keszthelyi Zoltánnal, Szergej Tolsztih-al, Vaszilij Sevcovval és a többiekkel. Nem játszhattam rosszul a soraikban, hiszen nemrég beválasztottak a minden idők legjobb komlói csapatába.

Egykori testnevelőjével, Hidasi Ferenccel

– Miért költöztetek ki külföldre?

– Mikor megszűnt az ottani bánya, befellegzett a klubnak. Szerettem a várost, de minden bizonytalan lett. Németországba mentünk, ám akkor még nem Singenbe. Az a Pecsenye András hívott ki, aki a ’80-as években a Borsodi Bányász legendás edzője volt, de 1991. tavaszán azt a német TSV Milbersthoffent is irányította, amely a KEK-elődöntőben éppen bennünket múlt felül. Egy helyi harmadosztályú gárda játékosa lettem, s velük megnyertem az aktuális pontvadászatot. Mindenféle önelégültség nélkül mondhatom: nagyokat néztek, hogy mit tudok a labdával. Persze, ott már csak munka mellett kézilabdáztam, másfél évig, amíg a térdem teljesen szétment. Az orvosok 37 évesen végleg leparancsoltak a pályáról. A sportággal azóta sincs semmiféle kapcsolatom, néha a televízióban azért megnézek egy-két közvetítést.

– A kint élő munkatársaid és barátaid tudják, hogy egykoron zseni, kivételes képességű jobbszélső voltál?

– Ügyelek arra, hogy az itteni közegben csak néhányan értesüljenek arról, hogy korábban mivel kerestem a kenyeremet. Az előző munkahelyemen például senki sem tudott a sportos múltamról. A dolgomat megkönnyíti, hogy idő közben túlléptem a versenysúlyomat. Sajnos az új kollégák utánam néztek a világhálón, így többen is tudják, hogy ki voltam az „előző életemben”.

– Nincs benned honvágy?

– Azután, hogy kijöttünk ide, tíz év után voltunk először Magyarországon. Ezzel meg is feleltem a kérdésedet. Jól érzem itt magam, nem is tervezzük a hazaköltözést. Talán, majd ha nyugdíjasok leszünk. Gabival hétvégenként szeretünk kirándulni, jókat beszélgetni, lévén, hétköznap alig találkozunk, mindketten sokat dolgozunk.

– Mikor jöttök legközelebb haza?

– Augusztusban, de már most látom, hogy az egy száguldás lesz nekünk, hol ide megyünk, hol azt látogatjuk meg, kikapcsolódásra, feltöltődésre vajmi kevés időnk lesz. Azért Hidasi Ferenccel ismét szeretnék találkozni, őt nagyon szeretem, mindig, minden erejével azon volt, hogy az életemet jobbá tegye. Ha becsukom a szemem, Veszprémről ő, Kiss Szilárd és a Báthory iskola jut az eszembe.

Egy balatoni hajókiránduláson a párjával, Gabival

– Játsszunk el a gondolattal, mi lenne most veled, ha 18 éve nem hagyod el az országot?

– Erre könnyedén tudok felelni, börtönben ülnék, vagy már eltemettek volna.

– Úgy szól a fáma: ami a tehetségeknél az egyik oldalon pluszban van, az hiányzik máshonnan. Átlagon felüli képességek és teljesítmény birtokában voltál, nincs benned keserűség amiatt, hogy örök ígéretként így pecsételted meg a sorsodat?

– Persze, hogy mindent megbántam, de most mondd meg: mit tegyek?! Nem futottam be azt a karriert, amit a szakemberek jósoltak nekem. Inkább az éjszakákba fojtottam a sportos affinitásomat, így „reagáltam” a sikerekre. A pályafutásomat gondok árnyékolták be. Velem voltak a problémák, de megváltoztam. Már nem nézek hátra, csak előre.