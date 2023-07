Az NB I-ben legutóbb 12. helyen „leintett” egyesület a holt idényben ismét komoly vérátömlesztésen esett át, az előző keretből tízen távoztak – olyan meghatározó emberek, mint Éles Benedek, Stranigg János, Miklós Gergő és Gál Dominik –, míg a pótlásukra nyolcan érkeztek. Ők ezen eseményen mutatkoztak be a médiumok képviselőinek. A beálló Grünfelder Péter, a jobbszélső Hornyák Bence, a jobbátlövő Szuharev Lev, az irányító Pintér Benedek, a balátlövő Draskovics Gellért, a szerb kapus, Milos Mojsilov, honfitársa, a balátlövő Borivoje Djukic és az egyiptomi balszélső, Khaled Nourelden azon reményének adott hangot, hogy a hathetes felkészülésük végére egy remek, a másikért is küzdő közösséget alkotnának. Mint megtud-tuk: ennek már a napokban voltak jelei, noha az első héten főként orvosi és erőnléti felméréseken vettek részt, igaz, később azért a labdák is előkerültek a szertárból. A társaság szakmai munkáját eztán is Éles József klubtulajdonos és Danyi Gábor szakmai igazgató irányítja.

– Abból a szempontból már-már csúcstartók vagyunk, hogy nyaranta nyolc-tíz sportoló idejöttével új csa-patot kell építenünk, beilleszteni őket egy rendszerbe, a különböző fázisokat minél rövidebb idő alatt egymásra fűzni, de állunk a kihívások elé – mondta lapunknak a hajdani legenda. Szerencsére Gáborral hasonlóan gondolkodunk: mindketten, mindenben a maximumra törekszünk, és úgy tűnik, jól alkalmazko-dunk egymáshoz. A játékosok remek formában érkeztek vissza a szabadságukról, így megkönnyítették a már most is jó hangulatú közös munkát. Azon leszünk, hogy a keret az elkövetkező hetekben egymásra találjon, mindenki alárendelje magát a közös érdekeknek. A csapatépítés nehéz, időigényes feladat, min-denkitől türelmet igényel. Bízunk benne, hogy a „régi” és az új játékosok jó elegyet alkotnak majd. Az előző évadnál kiegyensúlyozottabban szerepelnénk, nem szeretnénk a végelszámolásnál megint izgulni. Az NB I-ben megpróbálunk az első tízben – vagy még előrébb – zárni, a Magyar Kupában a legjobb nyolc-ban, míg a Liga Kupában elérni az elődöntőt. A mostani keretet alkalmasnak találjuk erre.

Az együttes jelenleg a Házgyári úti termében gyakorol, majd négy tesztmérkőzést vív, először július 28-án a Budakalásszal a Március 15. utcai csarnokban, utána az osztrák bajnok Krems-szel, a Komlóval és a Győrrel. Közben Kristóf Mátyásék részt vesznek egy hajdúnánási edzőtáborozáson, aztán augusztus köze-pén egy ausztriai tornán, ahol további három találkozó vár rájuk. Az első bajnoki fellépésük szeptember 3-án lesz a Dabasi KC otthonában, rá egy hétre pedig a NEKÁ-t fogadják.