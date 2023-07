A csinos diáklányról első találkozáskor kevesen gondolnák, hogy ha arról van szó, szinte a semmiből változik át egy kedves tinédzserből harcias amazonná. A gyakorlásain pedig kézzel, lábbal püföli a felkészítőjét, vagy éppen az edzőpartnerét, nem kímélve őket, miként a viadalokon az útjába kerülő riválisokat sem. Rá várva elég néhány tréningbeli képkocka annak megállapítására, hogy dicséretes a hozzáállása, a szorgalma és az elszántsága. Mindvégig teljes erőbedobással dolgozik, nem kell noszogatni, a mestere, Dobos Gergő is jól eső érzéssel nyugtázza, hogy a tanítványa most is szívét-lelkét kitette a közös munka során.

Sipos Regina és edzője, Dobos Gergő

– Egykoron az édesapám is kickbokszolt, de a herendi iskolámban még sem miatta, őt „másolva” lettem küzdősportos, ráadásul az ottani taekwondo foglalkozásokra az édesanyám íratott be – meséli a pörgős edzéstől kicsit lihegve. Pátkai Zoltánnál és Pátkai Miklósnál jó kezekben voltam, versenyeztem is az irányításuk mellett, aztán Gergő megérkezett a harcművészeti egyesületével a porcelángyáráról híres városunkba és elég volt egy-két mozdulatsort látni tőlük, hogy tudjam: nekem a soraikban, a keményebb, bunyós tréningjeiken van a helyem. – Néhány edzés után kiderült, hogy Reginában jó vérvonal csörgedezik, és sokra viheti kickbokszosként. Az elején még keveredett benne a két küzdősportos stílus, kellett alakítanunk és finomítanunk a berögzült mozdulatain – főként a kéztechnikájával akadt dolgunk –, ám mert nagy szívvel akkor sem vette fél vállról az edzéseket, ezeken könnyen sikerült túllendülnünk. Ennek immáron öt esztendeje – vette át a szót Dobos Gergő.

Az azóta eltelt időszak, a megannyi gyakorlás megtette a hatását, az ifjú hölgy rengeteget fejlődött, gyorsabb és erősebb lett, de ehhez az is kellett, hogy a minőségi tréningek mellett a különböző erőnléti képzéseket is becsülettel elvégezze. Dobos Gergő az első pillanattól kezdve jó tanácsokkal látja el, a sportoló pedig szépen megoldja a kért feladatokat. Ennek is betudható, hogy a legtöbb fellépésén akció dús jelenetekkel szolgál. Először, alig 12 éves reménységként indult K1 light szabályrendszerű viadalokon – többek között Zalaegerszegen, Budapesten és Baján –, majd K1-ben, a kickboksz csúcs-szabályrendszerében, és bár zöldfülű volt, a bőrét egyszer sem adta olcsón, mi több, a harcait rendszerint idő előtt befejezte. Hamar világossá vált, hogy az agilis versenyzőnek nincs baj a képességeivel, a rutinosabbaknak is kemény diót jelent. Előbb kisebb seregszemléken, aztán országos bajnokságokon diadalmaskodott, de a győzelmek, az innen-onnan érkezett gratulációk nem szédítették meg, kellő tapasztalattal felvértezve, 2021-ben – a junioroknál – megnyerte az ICO szövetség Európa-bajnokságát. Tavaly Világ Kupa bronz- és Európa Kupa ezüstérem került a nyakába, míg az olaszországi világbajnokságon – korosztályos válogatottunk oszlopos tagjaként, az 56 kiló alatti súlycsoportban – a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Azóta is több helyütt bizonyította a rátermettségét: bezsebelt egy vb-második helyet, idén pedig megnyerte a hazai bajnokságot, míg nemrég első lett a fővárosunkban rendezett VK-n. – Általában a WAKO, a WFC és az ICO szervezetek megmérettetésein veszek részt. Ősszel a törökországi Isztambulban lesz jelenésem a WAKO Eb-n, ahol egyértelműen éremre fáj a fogam, ha lehet, akkor a legfényesebbre, már csak azért is, mert a korosztályomban vezetem a kontinentális ranglistát. Ám esetemben ezzel együtt sincs szó elbizakodottságról, Gergő, a Veszprémi Egyetem SC-Weapon Group szakágvezetője folyamatosan figyel arra, hogy fizikailag és technikailag jó állapotban legyek – közölte Regina, aki immáron annak tudatában készülhet, hogy akár az olimpiára is kijuthat. – A kickboksz a 2028-as ötkarikás játékok programjának része lehet, ez óriási motivációt jelent számunkra. Aztán ha úgy gondoljuk, már felnőttként, túl a második „iksz” után profinak is állhat, igaz, addig még bőven van teendőnk. Még csak az út elején járunk, Regina számára tényleg a csillagos ég a határ – jegyezte meg a szakvezető, aki rendkívül jó véleménnyel van az elhivatott védencéről. Nem kétséges, Regina sokra viheti a kötelek között, de a veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában is jó tanulónak számít, remekül veszi a pénzügy és a számvitel akadályait, s idővel a Pannon Egyetemen folytatná tovább a tanulmányait. Mint az eredménylistájából kitűnik, nem csak kiváló versenyzőtípus, fegyelmezett és kitartó kickbokszosként egy jólelkű lányként terhelhető is, tudniillik a fárasztó edzések mellett nyáron egy helyi, az automatizálás területén világhírű szenzortechnikai nagyvállalatnál van gyakorlaton.

Persze mint mindenkinek, a törékenynek tűnő, de nagyon is kemény lánynak is vannak hiányosságai, de mert az edzésmunkájában sosem volt hiba, bőven lehetnek még elérendő céljai. Immáron úgy tűnik, az élete elképzelhetetlen kickboksz nélkül. A küzdősport önbizalmat is adott neki, de hallgassuk csak őt. – Az elmúlt években felmérhettem, így tisztában vagyok azzal, hogy hol tartok és miben kell fejlődnöm. Már több helyütt letettem a névjegyemet, de hiszem, hogy még sok sikerélményben lehet részem. Mára majdhogynem mindenütt reális elvárás velem szemben az éremszerzés, de ha nem így lenne, akkor is szeretném magamból kihozni a maximumot. Csak rajtam múlik, hogy meddig juthatok, az edzéseken ezért is pörgök teljes fordulatszámon. Szeretek a stadion területén található termünkben, jó körülmények között dolgozni, ráadásul Gergővel remek összhang alakult ki közöttünk – félszavakból is megértjük egymást –, de a „házi feladatnak” szánt otthoni futó- és erőnléti edzésekről sem feledkezem meg, tudom, hogy csak így lehetek még jobb. A helyzetemet, a későbbi terveimet azért megkönnyíti, hogy szerintem köztem és a kickboksz között életre szól a szerelem, a sportág, a kötelek közötti küzdelem számomra mondhatni természetes közeg. Úgy érzem, már nem is tudnék meglenni nélküle.