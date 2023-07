Az eseményen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás polgármester is jelen volt, ők mutatták be a klub új elnökét, Kovács Ferencet és az új ügyvezetőt, Felber Zoltánt. Mindketten évtizedek óta jelen vannak a futball vérkeringésében, így a klubot, a játékosokat és a fennálló viszonyokat is jól ismerik. Kovács Zoltán beszédében megköszönte a távozó Bocskay László elnök és Glatz Lajos ügyvezető munkáját, a képviselő régóta szívén viseli a csapat sorsát, ahogy fogalmazott, 90 százalékban már kész a terv a csapat jövőjét illetően és bízik benne, hogy a Perutz továbbra is együtt fog működni a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubbal. Áldozó Tamás polgármester biztosított mindenkit, hogy a város is ott lesz a sárga-kékek mögött és támogatja a vezetők és az edző munkáját.

– Még sok a teendő, de már látni a fényt az alagút végén – fogalmazott Kovács Ferenc, frissen kinevezett elnök. – Az alapoktól kezdve lépésről-lépésre szeretnénk haladni, egy igazi futballcsaládot szeretnénk kialakítani és egy olyan csapatot, melyre a szurkolók, a pápaiak, a város, a klub vezetői büszkék lehetnek.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az új elnök reményét fejezte ki, hogy új szponzorok, támogatók állnak be a klub mögé. A beszédeket követően a képviselő átadta a csapat tagjainak jól megérdemelt ezüstérmeiket. Az összejövetelen elhangzott, a csapat edzője Kun-Szabó Attila marad, a felnőtt kerettel pedig a PELC U19-es alakulata együtt fog készülni. A nyári alapozás július 10-én kezdődik, az első tétmeccs augusztus elején egy kupameccs lesz.