Napjainkban egyre népszerűbb a funkcionális fitneszsport, melyben az emberi test minden mozgásmintája, energiarendszerei és gyakorlatai tesztelésre kerülnek, akár kombinált formában is. Egy tipikus verseny hat fittségösszetevő kategóriát tesztel szétbontva: állóképesség (endurance), erő (strength), saját testsúly (bodyweight), készség (skill), kevert (mixed), valamint teljesítményleadás (power).

A Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség (Neffisz) által évente megrendezett korosztályos nemzeti bajnokság a funkcionális fitnesz sportág legmagasabb szintű magyarországi rendezvénye. 2023-ban külön zajlott az ifjúsági, a masters és a felnőtt korosztályok megmérettetése a nemzeti bajnoki címekért. Előbbi bajnokság szolgált a Nemzetközi Funkcionális Fitnesz Szövetség, az iF3 által rendezett korosztályos világbajnokságok kvalifikációjaként. Mielőtt azonban a sportoló az ott szerzett tapasztalatairól mesélne, kicsit menjünk vissza az időben, pontosan 2012-ig, amikor Szabolcs testközelből ismerkedhetett meg a sportággal.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

– Akkoriban Afganisztánban katonaként szolgáltam, és ott láttam egy srácot, hogy crossfites gyakorlatokat végez, ami megtetszett – elevenítette fel a kezdeteket a sportember. – Hazatérve a Nemzetvédelmi Egyetem Ludovika Zászlóaljában is folytattam a sportot, majd a BKV Előre súlyemelő szakosztályában kezdtem hivatalosan is crossfitezni. Néhány évvel később pedig részt vettem az első versenyemen, ahol semmilyen helyezést nem értem el, de tapasztalatnak nagyon jó volt, láttam, miben kell fejlődnöm. Aztán elkezdtek jönni az eredmények, korosztályomban országos és nemzetközi szinten, egyéniben és párosban is értem el szép sikereket.

Szabolcs néhány éve háza udvarán saját termet épített, ahol egész héten napi több tréninget is tart az érdeklődőknek.

– Miután Budapestről Pápára költöztem, kerestem a lehetőségét annak, hogy edzeni tudjak, de a városban sem ilyen típusú egyesület, sem edző nem volt. Így kerültem Győrbe, ám a sok ingázás a munka és a család mellett egyre nehezebben volt kivitelezhető, ezért úgy döntöttem, a kert végében található kis fészeremet átalakítom. Így is lett, és ahogy ennek híre ment, ismerősök érdeklődtek, hogy lehet-e csatlakozni. Mondtam, hogy igen, aztán egyre többen és többen lettünk, így bővíteni kellett a helyet, hogy elférjünk, ráadásul egyre több eszközt vásároltam, aminek szintén kellett a hely. Közben természetesen megszereztem a megfelelő képesítéseket, most körülbelül 35-40-en vagyunk. Büszke vagyok arra, hogy a tanítványaim nagyon szép eredményeket érnek el a különböző versenyeken, többek között a Lupa Paloozán is sikeresek voltunk, sőt a European Masters Throwdown-ra öten is kvalifikálták magukat, ami nagyon szép teljesítmény. Nagyon összetartó, jó közösség a mi kis csapatunk, a foglalkozások is mindig jó hangulatban telnek.

Erő, állóképességi, saját testsúlyos és vegyes feladatok területén kell helytállnia

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A zalaegerszegi Alsóerdei Sportközpontban rendezett országos bajnokságon Szabolcsnak több számban is bizonyítania kellett rátermettségét.

– Erő, állóképességi, saját testsúlyos és vegyes feladatok is voltak, ilyen volt például az evezés, a medicinlabda-dobás, a lábemelés a rúdhoz, a dobozon átlépés, az ülőtartás, a gyűrűn húzódzkodás, tolódzkodás, dupla ugrálókötélhajtás, kézen járás. Egyáltalán nem vagyok megelégedve magammal, nem is az eredmény volt a legfontosabb – egyébként az első helyről két ponttal maradtam le –, de a formát tekintve nem tudtam megközelíteni a korábbi European Masters Throwdown-on mutatott teljesítményemet. A világbajnokságig van még több mint két hónap hátra, próbálok minél jobban és többet edzeni. Egy biztos: nem fogom feladni és mindent megteszek, hogy a magammal szembeni elvárásoknak meg tudjak felelni.

A szeptember 30-án kezdődő világbajnokságra a verseny első három helyezettje utazhat, Szabolcs bízik benne, hogy addig sikerül támogatókat szereznie ahhoz, hogy Vancouverben méltóképpen tudja Pápa városát képviselni.