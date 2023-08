A Kielcének sikerült a gyors egyenlítés, majd a vezetést is megszerezték (16-17). Közel tíz percig nekik állt az eredmény, majd a 43. minutumban Yahia talált be, és szerzett vezetést a bakonyiaknak. A későbbiekben Corrales mutott be egy nagy védést, és a másik oldalon Fabregas talált be, ezzel kettőre emelve a különbséget (24-22). Nem sokkal a mérkőzés vége előtt kiegyenlített a lengyel együttes. A végén még Casado és Dani Dujsebajev is betalált, így maradt a döntetlen eredmény.

Talant Dujsebajev: Remek barátságos mérkőzést játszottunk. Úgy gondolom, hogy védekezésben jobban teljesítettünk, mint támadásban. A kapusok mind a két oldalon kimagaslót nyújtottak. A döntetlen eredmény nem fontos, az már inkább, hogy mindenki szerephez jutott. Annak kifejezetten örülünk, hogy Omar Yahia a sérülése után ellenünk tért vissza a Veszprém Arénában. Egy nagy kézilabdás család vagyunk és közel állunk egymáshoz. Jó felkészülési meccs volt ez számunkra. Mind a két csapat nyerni akart, de a döntetlen az igazságos eredmény.

Momir Ilics: Elégedett vagyok a mutatott játékkal, hiszen egy nagyon erős csapat ellen játszottunk, a legutóbbi két BL-döntő résztvevőjével. Az igaz, hogy sok lövést és büntetőt is kihagytunk és a kapusuk is jó formában védett. Folytatnunk kell az elkezdett munkát és fel kell frissítenünk a fiúkat.