Budaörs-Veszprém

1-3 (1-3)

Budaörs. V.: Nagy R. Budaörs: Kunsági – Szamosi (Budai, 46.), Sajbán, Fényes, Tányéros (Fekete, 72.), Berekali, Jász (Horváth E., 60.), Ferkel (Gula, 60.), Halácsi, Birtalan, Erdey (Sebestyén, 60.). Edző: Bognár György.

Practical VSC Veszprém: Kovács M. - Dobsa, Zachán, Kószás, Molnár B. (Szabó K., 87.), Major (Bartusz, 87.), Tömösvári (Dömötör, 72.), Somogyi (Krebsz, 47.), Volter, Baldauf, Horváth H. Edző: Pető Tamás.

A 6. percben Tömösvári pontosan indított a jobb oldalról, a beinduló Volter egy átvétel után ziccerbe került, és a kapus mellett a hosszúba passzolt, 0-1.

A 21. percben hasonló módon volt eredményes a Veszprém. Ezúttal Somogyi indított középről, Baldauf indult mélységből, ami újra meglepte a hazai védelmet. A bakonyiak középpályásának már csak a kapus mellett kellett ellőnie a labdát, amit meg is oldott, 0-2.

A 31. percben kicsit váratlanul szépítettek a hazaiak. Egy szöglet után a kapu előtt volt kavarodás, nem sikerült felszabadítani, Kovács védett egy 14 méterről leadott lövést, kipattanót Halácsi értékesítette, 1-2.

Az első félidő végén, a 46. percben Molnár lőtt jobbról szögletet, Volter megcsúsztatta a labdát, Major a hosszú kapufánál érkezett és egy méterről a halóba fejelt, 1-3.

A szünet után többször is helyzetbe kerültek a veszprémiek, négy-öt nagy helyzet is kimaradt. A folytatásban feltámadt Budaörs, amely rohamokat indított, Kovács kapus három komoly védést is bemutatott.

Összességében magabiztos sikert arattak a vendégek. A bakonyi csapat négy sikerrel és egy döntetlennel áll, méghozzá a tabella élén, a forduló előtt éllovas Tatabánya ugyanis alulmaradt a Puskás Akadémia II. vendégeként.

Pető Tamás: - Éles meccset játszottunk, sikerült jól teljesítenünk, jó felfogásban léptünk pályára. Két gólos vezetésünk után szépítettek ugyan a hazaiak, de még az első félidő végén lezártuk a mérkőzést. A szünet után után több ziccerünk is volt, erős ellenfelet tudunk legyőzni.