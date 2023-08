FC Ajka – Szeged Csanád Grosics Akadémia 0-0

Ajka Városi Sportcentrum, 800 néző. V.: Görög.

Ajka: Horváth D. – Tóth G., Kenderes, Jagodics B., Csemer – Tajthy (Vogyicska 70.), Babos B., Zsolnai R. (Doncsecz 68.), Csizmadia – Szarka Á. (Borsos 75.), Sejben (Gaál 75.). Edző: Jeney Gyula

Szeged: Molnár-Farkas – Gera N., Szilágyi Z., Nagy Zs., Tóth B. – Bíró B., Nyári P. (Radics 79.), Óvári – Prosser (Magyar 79.), Borvető (Könczey 79.), Gajdos. Edző: Alekszandar Sztevanovics

Az eddig nyeretlen FC Ajka fogadta hazai pályán az első két fordulót remekül teljesítő szegedi együttest. Nem indult eseménytelenül az összecsapás. Rögtön az első percben egy szegedi próbálkozásnál kellett résen lennie Horváth Dánielnek, majd a másik oldalon Babost hozta helyzetbe Szarka, a fiatal játékos centikkel lőtt a vendég kapu mellé. A 17. minutumban Prosser célzott laposan a rövidbe, az ajkai hálóőr szögletre mentett. A 20. percben Borvető vette el a játékszert Jagodicstól, majd kapura tört, a hosszún érkezett Óvári, aki annak ellenére hogy a kapus vert helyzetben volt, 11 méterről nem találta el az üres kaput. A 39. játékpercben az ajkai Tóth passzolt be élesen a kapu elé, azonban Zsolnai nem ért oda a labdára.

Fordulást követően Csizmadia vette észre a hosszún üresen álló Tóth Gergelyt, át is juttatta a labdát a csapattársának, azonban 15 méterről Tóth nem találta el Molnár-Farkas kapuját. A 75. percben egy vendég szabadrúgás után alakult ki tűzijáték a hazai kapu előtt, azonban komolyabb riadalmat nem keltettek a lövések Horváth Dánielben. A 77. minutumban Prosser szánta el magát 20 méterről lövésre, az ajkaiak szerencséjére a kapufán csattant a labda. A hajrában Csemer Gyula verte át védőjét, majd 20 méterről kapura lőtt, a szegediek kapusa nagy lélek jelenléttel védte a bal alsóba tartó löketet. Az utolsó percekben okoztak még kellemetlen pillanatokat a hazaiak a szegedieknek, de gólt nem tudtak szerezni.

Alekszandar Sztevanovics: – Fontos hogy mentettünk egy pontot, összességében azonban csalódott vagyok, hiszen úgy jöttünk ide, hogy nyerni szeretnénk. Talán túlságosan is tisztelték egymást a csapatok a pályán, és emiatt is lehetett több hiba a játékban. Készülnünk kell a következő találkozóra, és előre kell nézni.

Jeney Gyula: – Nagyon nehéz úgy meccset nyerni ha elől kimaradnak a helyzetek. Mint mindig, most is nyomtunk és előre felé mentünk, azonban sajnos nem találtunk be. Dolgozunk tovább azon, hogy az ilyen csapatokat fel tudjuk törni.